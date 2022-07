O Τοντ Μπόελι θα ήθελε να πάρει στην Τσέλσι τον Κριστιάνο Ρονάλντο για εμπορικούς λόγους, όμως σύμφωνα με την Daily Mail ο Τόμας Τούχελ δεν θέλει τον Πορτογάλο σταρ για να μην επηρεαστούν οι ισορροπίες της ομάδας του.

Στον «αέρα» είναι το μέλλον του Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Πορτογάλος σταρ έχει ζητήσει από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να αποχωρήσει στην τρέχουσα μεταγραφική περίοδο, δεν επέστρεψε στο Νησί για την έναρξη της προετοιμασίας και δεν έχει ακολουθήσει την ομάδα του Έρικ Τεν Χαγκ στην περιοδεία της στη Μπανγκόγκ, επικαλούμενος οικογενειακούς λόγους.

Οι πρώτοι «μνηστήρες» που βγήκαν στη δημοσιότητα είναι η Τσέλσι, η Μπάγερν Μονάχου και η Νάπολι. Με τα τωρινά δεδομένα η μεταγραφή του στους «Μπλε» μοιάζει με το πιο... μακρινό σενάριο. Εκτός από την προφανή θέληση της Γιουνάιτεντ να μην ενισχύσει μια άμεση ανταγωνίστρια στην Premier League, ο τεχνικός των Λονδρέζων, Τόμας Τούχελ φαίνεται να βάζει «φρένο» στη μεταγραφή.

Σύμφωνα με τη Daily Mail ο Γερμανός προπονητής δεν θέλει στην Τσέλσι τον Πορτογάλο σταρ για να μην επηρεαστούν οι ισορροπίες στην ομάδα του. Από την άλλη πλευρά ο νέος ιδιοκτήτης του κλαμπ, Τοντ Μπόελι, θέλει πολύ να ντύσει στα μπλε τον «CR7» λόγω της παγκόσμιας εμπορικότητας του, όμως ο Αμερικανός έχει δώσει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο για τις μεταγραφές στον Τούχελ και σε αυτό το πλαίσιο πραγματοποιεί την πρώτη επιθυμία του Γερμανού με την αγορά του Ραχίμ Στέρλινγκ.

Thomas Tuchel is reluctant to bring Cristiano Ronaldo to Chelsea. Although Ronaldo would be attractive to new Chelsea owner Todd Boehly because of his global marketability and goals record, he is allowing Tuchel a big say over signings (Mail) #CFC #MUFC