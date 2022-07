Αντίστροφα μετρά η Τσέλσι για την επισημοποίηση της μεταγραφής του Ραχίμ Στέρλινγκ, ο οποίος βρίσκεται ήδη στο Λονδίνο για να περάσει από ιατρικά τεστ και να υπογράψει συμβόλαιο για 5+1 χρόνια, πριν ενσωματωθεί στην προετοιμασία των Μπλε στις ΗΠΑ.

Η ώρα της πρώτης μεταγραφής της Τσέλσι στην εποχή Τοντ Μπόελι έφτασε. Ο Ραχίμ Στέρλινγκ προβάρει τα Μπλε κι ετοιμάζεται να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του από την πρωταθλήτρια, Μάντσεστερ Σίτι στην ομάδα του Τόμας Τούχελ, μετά και το «πράσινο φως» που έδωσε η στην πρόταση αντί 56 εκατομμυρίων ευρώ.

Πλέον, απομένουν μόνο τα διαδικαστικά για να ανακοινωθεί το deal. Ο διεθνής Άγγλος εξτρέμ, μάλιστα, βρίσκεται ήδη στο Λονδίνο για να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, κάτι που αναμένεται να συμβεί αργά το απόγευμα της Κυριακής (10/7) κι ακολούθως να υπογράψει το συμβόλαιό του, πενταετούς διάρκειας με οψιόν ανανέωσης για άλλον έναν χρόνο.

Η επισημοποίηση του deal, συνεπώς, είναι θέμα ωρών αν όχι ημερών και ο Τόμας Τούχελ θα τον έχει στη διάθεσή του ενόψει του βασικού στάδιου της προετοιμασίας της Τσέλσι στις ΗΠΑ.

Raheem Sterling will undergo medical tests today afternoon in London as new Chelsea player - been told it will take place in few hours. 🔵🩺 #CFC



Sterling will sign contract until June 2027 with an option for further year with CFC.