Η υπογραφή νέου συμβολαίου του Σαλάχ με τη Λίβερπουλ ήταν ό,τι καλύτερο για τους οπαδούς των «κόκκινων» και ό,τι χειρότερο για κάθε αντίπαλο του «Φαραώ» στην Premier League.

Τα σκυμμένα κεφάλια των «απέναντι» κάθε φορά που έστελνε τη μπάλα στα δίχτυα, οι εκφράσεις που φανέρωναν ότι ήταν ανήμποροι να τον σταματήσουν προτού φτάσει σε θέση βολής και να ταράξει το βάθος της εστίας, είναι εικόνες απόλυτα χαρακτηριστικές της παρουσίας του Σαλάχ στο κορυφαίο πρωτάθλημα.

Η πιο ... viral από αυτές τις φωτογραφίες και φυσικά αξέχαστη, παραμένει εκείνη όπου ο Αιγύπτιος πανηγυρίζει στο «Άνφιλντ» μπροστά στον κόσμο του, στον λαό του, με τον Χάρι Μαγκουάιρ να τα βάζει με την τύχη και... τη μοίρα του που τον έφερε αντιμέτωπο με τον αστέρα των νυν Κυπελλούχων Αγγλίας.

The rest of the Premier League after hoping Mo Salah wouldn't sign a new Liverpool contract 😭 pic.twitter.com/lxoscov6gb

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ έγινε ο πιο ακριβοπληρωμένος ποδοσφαιριστής στην ιστορία της Λίβερπουλ με το νέο συμφωνητικό στο οποίο έβαλε την υπογραφή του. Ήθελε να δει την επιβράβευση από το κλαμπ, όσο κι αν το συναίσθημά του προς την ομάδα είναι ξεκάθαρο. Θα παρέμενε πιστός μέχρι και την τελευταία ημέρα της παρουσίας του στο «Άνφιλντ», αν δεν ανανέωνε τελικά τη συνεργασία του. Ωστόσο, στη Λίβερπουλ αποφάσισαν ότι δεν έπρεπε να ρισκάρουν ή να μείνουν στα «παζάρια» για τον μισθό.

Του πρόσφεραν εβδομαδιαίες απολαβές που κυμαίνονται στις 385.000 – 400.000 λίρες την εβδομάδα και σε ένα top-4 των πιο μεγάλων συμβολαίων στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, οι μοναδικοί που τον ξεπερνούν είναι οι τρεις αστέρες της Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο Σαλάχ έχει πλέον λαμβάνειν τα περισσότερα απ' όλους τους συμπαίκτες του στους «κόκκινους», απ' ορισμένους έχει παραπάνω από τον διπλάσιο μισθό, όμως, όλοι όσοι τον περιβάλλουν στον σύλλογο δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Γιατί τον ήθελαν μαζί τους, χάρηκαν τρομερά για το νέο deal, το έδειξαν άπαντες και στα social media και ο «Φαραώ» πορεύεται πλέον προς την... απόκτηση και αγάλματος έξω από το γήπεδο.

Three more years of Mo Salah in the Premier League 😤



(via @LFC)pic.twitter.com/rpRAQdiqyo