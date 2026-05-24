Ρόμπερτσον: Φοβερές δηλώσεις μετά το τελευταίο ματς με τη Λίβερπουλ
Μπορεί η Λίβερπουλ να μην νίκησε την Μπρέντφορντ, ωστόσο το Άνφιλντ έζησε όπως και να 'χει ζεστές στιγμές, καθώς αποχαιρέτησε τους Μοχάμεντ Σαλάχ και Άντι Ρόμπερτσον, που αποχωρούν από τον σύλλογο.
Ο Σκωτσέζος πάντως δεν ξέχασε δύο ακόμη ανθρώπους που αποχώρησαν από ομάδες μετά από χρόνια, με τον Πεπ Γκουαρδιόλα να φεύγει από τη Μάντσεστερ Σίτι μετά από μία δεκαετία και τον Σίμους Κόουλμαν να αποχαιρετά την Έβερτον μετά από 17 ολόκληρα χρόνια!
«Υπάρχουν δύο ακόμη σημαντικοί άνθρωποι που αφήνουν τις ομάδες τους. Ο Πεπ μας έσπρωξε σε νέα όρια, θα κερδίζαμε περισσότερα αν δεν ήταν αυτός ο άνθρωπος. Του εύχομαι τα καλύτερα. Και ο Κόουλμαν, ακόμη καλύτερη μεταγραφή από μένα, με 60.000», ανέφερε ο Ρόμπο.
🗣️ "There are two other important people leaving their clubs."— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) May 24, 2026
Andy Robertson pays tribute to Pep Guardiola and Seamus Coleman following his final appearance for Liverpool. pic.twitter.com/6d96IrpUHV
