Ο Άντι Ρόμπερτσον αναφέρθηκε σε Γκουαρδιόλα και Κόουλμαν μετά το τελευταίο του ματς με τη Λίβερπουλ.

Μπορεί η Λίβερπουλ να μην νίκησε την Μπρέντφορντ, ωστόσο το Άνφιλντ έζησε όπως και να 'χει ζεστές στιγμές, καθώς αποχαιρέτησε τους Μοχάμεντ Σαλάχ και Άντι Ρόμπερτσον, που αποχωρούν από τον σύλλογο.

Ο Σκωτσέζος πάντως δεν ξέχασε δύο ακόμη ανθρώπους που αποχώρησαν από ομάδες μετά από χρόνια, με τον Πεπ Γκουαρδιόλα να φεύγει από τη Μάντσεστερ Σίτι μετά από μία δεκαετία και τον Σίμους Κόουλμαν να αποχαιρετά την Έβερτον μετά από 17 ολόκληρα χρόνια!

«Υπάρχουν δύο ακόμη σημαντικοί άνθρωποι που αφήνουν τις ομάδες τους. Ο Πεπ μας έσπρωξε σε νέα όρια, θα κερδίζαμε περισσότερα αν δεν ήταν αυτός ο άνθρωπος. Του εύχομαι τα καλύτερα. Και ο Κόουλμαν, ακόμη καλύτερη μεταγραφή από μένα, με 60.000», ανέφερε ο Ρόμπο.