Ο Μοχάμεντ Σαλάχ υπέγραψε νέο συμβόλαιο με την αγαπημένη του Λίβερπουλ, το οποίο τον «δένει» στο Άνφιλντ μέχρι το 2025!

H βόμβα έσκασε! Η Λίβερπουλ ανανέωσε με τον Μοχάμεντ Σαλάχ και θα τον κρατήσει στο Μέρσεϊσαϊντ τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι του 2025! Στη Μύκονο, όπου απολαμβάνει τις διακοπές του υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο ο ηγέτης της ομάδας του Γιούργκεν Κλοπ. Στα 16,8 εκατομμύρια λίρες οι ετήσιες απολαβές του Αιγύπτιου σταρ.

We’re delighted to announce that @MoSalah has signed a new long-term contract with the Reds! ❤️#SalahStays