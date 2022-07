Ο Μοχάμεντ Σαλάχ φαίνεται ότι δεν είχε πει στους κολλητούς του ότι υπέγραψε νέο συμβόλαιο κι όταν πλέον το θέμα είχε κλείσει, τους το ανακοίνωσε στη Μύκονο κι εκείνοι τρελάθηκαν!

Ο «Φαραώ» απολαμβάνει ακόμα τις καλοκαιρινές του διακοπές στο νησί των ανέμων αυτό τον καιρό, ωστόσο, οι άνθρωποι της Λίβερπουλ βρέθηκαν εκεί για να βάλει ο Αιγύπτιος την υπογραφή του στο νέο συμβόλαιο και να παραμείνει «κόκκινος» μέχρι και το 2025.

Ο Σαλάχ φαίνεται ότι δεν είχε ενημερώσει τους φίλους του για την θετική κατάληξη της υπόθεσης κι όταν τους το ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια γεύματος σε γνωστό εστιατόριο στη Μύκονο, εκείνοι έκαναν... χαμό!

This was the reaction of Mo Salah’s closest friends after they found out he extended his deal with Liverpool 😂❤️pic.twitter.com/nWNuBH5ZtW