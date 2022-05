Είναι το τέλος εποχής για μια τριάδα που έκανε... σαματά. Και μπορεί ν' αποχωρεί μόλις ο ένας, αλλά τα πράγματα έχουν αλλάξει. Οι Σαλάχ – Μανέ – Φιρμίνο «σπάνε» και ο Κλοπ θα πρέπει να φροντίσει να μπουν νέοι κρίκοι στην αλυσίδα των γκολ.

Ο Σαντιό Μανέ έχει αποφασίσει ν' αποχωρήσει έπειτα από έξι χρόνια στα κόκκινα και έχοντας κατακτήσει – μετά και το φετινό νταμπλ – όλους τους τίτλους που θα μπορούσε να πάρει ως μέλος της Λίβερπουλ.

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ ακόμα δεν έχει υπογράψει νέο συμβόλαιο, αλλά του ήταν πολύ εύκολο να ξεκαθαρίσει πως ό,τι κι αν συμβεί, εκείνος θα βρίσκεται κανονικά στην επίθεση της Λίβερπουλ και την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Την τελευταία, όπως την ορίζει το τρέχον συμφωνητικό του με την ομάδα.

Ο Ρομπέρτο Φιρμίνο από καιρό έχει χάσει την θέση του στη σειρά προτεραιότητας των επιλογών του Γιούργκεν Κλοπ. Και μπορεί ο Βραζιλιάνος να είναι τρομερά τίμιος κι όποτε καλείται να προσφέρει, να το κάνει με την καλύτερη διάθεση και την προσπάθεια για να φανεί όσο γίνεται πιο αποτελεσματικός, ωστόσο, οι Ζότα και Λουίς Ντίας τον έχουν παραγκωνίσει.

Και κάπως έτσι μια τριπλέτα που έχει αφήσει το στίγμα της στα χρόνια του Κλοπ στους «κόκκινους», παύει να υφίσταται και η γραμμή κρούσης χάνει την ισχύ της.

Αποχωρεί η αιχμή του δόρατος

Ο Σαντιό Μανέ εξελίχθηκε ως «κυνηγός» στη Σαουθάμπτον και βελτιώθηκε απίστευτα στη Λίβερπουλ του Κλοπ. Κι αφού τον ήθελε ο Γερμανός κόουτς στην ομάδα του το 2016, τον απέκτησε από τους «αγίους», διορθώνοντας μια κακή κατάσταση που είχε σημειωθεί όταν ο νυν τεχνικός της Λίβερπουλ βρισκόταν στην Ντόρτμουντ. Ο Σενεγαλέζος επιθετικός φρόντισε ν' ανταποδώσει την εμπιστοσύνη και την εκτίμηση, σκοράροντας 120 φορές και μοιράζοντας 48 ασίστ στη θητεία του με την κόκκινη φανέλα.

Έπαιξε σε 269 παιχνίδια, πανηγύρισε 6 τίτλους, ήταν καθοριστικός στα πάντα, αναφορικά με τα χρόνια της τεράστιας προόδου του κλαμπ του λιμανιού και ορισμένα από τα γκολ του θα μνημονεύονται. Όπως εκείνη η γυριστή κεφαλιά για την ανατροπή στο «Βίλα Παρκ», στη σεζόν της κατάκτησης της κορυφής. Τότε που τίποτα και κανείς δεν θα σταματούσε αυτή την αρμάδα...

Ο Σαντιό Μανέ είχε πλέον εδραιωθεί στην κορυφή της επίθεσης με τον Σαλάχ στο ένα «φτερό» και κάποιον των Ντίας ή Ζότα στο άλλο. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε είχε γκολ ανά 176,5 λεπτά συμμετοχής (όντας 3ος στην σχετική κατάταξη) και έφτιαξε 41 ευκαιρίες στο Open-Play, με 98 τελικές και 59,1% ακρίβεια στις προσπάθειες για γκολ, σε επίπεδο πρωταθλήματος.

Οι τρεις «μάγοι» που τρέλαιναν το «Άνφιλντ»

Θα μείνουν στην ιστορία ως τρεις ποδοσφαιριστές που πέτυχαν πολλά για την ομάδα τους. Η Λίβερπουλ θα τους θυμάται ενωμένους με τεράστια αγάπη και μελαγχολία για όσα πέτυχαν στον σύλλογο, αφού ήταν από τους πιο σταθερούς πυλώνες των επιτυχιών και της διαδρομής μέχρι να φτάσει η ομάδα του Κλοπ στους τίτλους και την θέση του διεκδικητή σε κάθε τουρνουά.

Τo σύνολο των 374 γκολ των Μανε – Σαλάχ – Φιρμίνο με την κόκκινη φανέλα σε 850 εμφανίσεις και οι 185 ασίστ που είχαν όλοι μαζί, είναι νούμερα που τρομοκράτησαν τους αντιπάλους της Λίβερπουλ σε όλες τις διοργανώσεις.

Και είναι απόλυτα λογικό. Όσο για τον Μανέ, εκείνες οι ομάδες που ίσως και να είναι κάπως πιο ανακουφισμένες από τις υπόλοιπες, είναι οι Πάλας, Άρσεναλ και Άστον Βίλα. Οι «αετοί» του Λονδίνου είχαν δει τον Σενεγαλέζο επιθετικό να σκοράρει 13 φορές σε 14 ματς απέναντί τους στην Premier League.

Οι «κανονιέρηδες» τον είδαν να βρίσκει δίχτυα 8 φορές σε 16 παιχνίδια, ενώ, σε 9 αναμετρήσεις με την Άστον Βίλα, ο Μανέ είχε πετύχει 7 τέρματα. Και όλη η ιστορία για τον διεθνή επιθετικό είχε ξεκινήσει από τον αριστερό κεραυνό σε παιχνίδι με την Άρσεναλ στο «Άνφιλντ». Σε ένα θεότρελο μεσημέρι που έκανε ακόμα και τον Κλοπ να ξεφύγει και να... απολογηθεί για το πάθος των πανηγυρισμών του.

Ο Σαλάχ με τους νέους... μόνιμους παρτενέρ και ο αντι-Μανέ

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ θα χρειαστεί πλέον να ενωθεί με τους Ντιόγο Ζότα και Λουίς Ντίας... σε αποκλειστικότητα. Να δημιουργήσει μια νέα τριπλέτα, η οποία σε έναν χρόνο από τώρα ίσως να χρειαστεί ξανά μια αλλαγή και να έχει να επιδείξει πλέον τρία πολύ διαφορετικά πρόσωπα από αυτά που είχε συνηθίσει ο κόσμος της Λίβερπουλ στην εποχή του Κλοπ.

Και το συμβόλαιο του Φιρμίνο ολοκληρώνεται το 2023 και ίσως αυτή τη στιγμή οι «κόκκινοι» να βρίσκονται στον προθάλαμο ενός μεγάλου τέλους εποχής στο κομμάτι του σκοραρίσματος και την ανάγκη να ξεκινήσει μια νέα περίοδος.

Ο Σαντιό Μανέ φαίνεται να θέλει να βρει τη νέα πρόκληση της καριέρας του στην Μπάγερν Μονάχου, αν και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ένας ... αντι-Λεβαντόφσκι. Όσο κι αν έχει μάθει να παίζει στην κορυφή, όσο κι αν ξέρει τους χώρους και τις κινήσεις είτε μακριά, είτε μέσα στο «κουτί», στη θεωρία δεν θα μπορεί να καλύψει απόλυτα όσα έδινε ο Πολωνός. Κι ας έχει ο Σενεγαλέζος 10+ τέρματα σε καθεμιά από τις αγωνιστικές περιόδους της παρουσίας του στην Premier League.

Όπως αναφέρει ο αγγλικός Τύπος, ο Κλοπ θ' αναζητήσει αντικαταστάτη του Μανέ στο μεταγραφικό παζάρι του καλοκαιριού, ενώ, η Λίβερπουλ δεν θα «πέσει» κάτω από τα 25 εκατομμύρια για να παραχωρήσει τον ποδοσφαιριστή και να φροντίσει για τη νέα προσθήκη στο ρόστερ.