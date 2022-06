Ο Σαντιό Μανέ θεωρεί πως ο τρόπος με τον οποίο ντρίμπλαρε τον Νόιερ και σκόραρε εις βάρος του στο Champions League, είναι ένα από τα πιο αγαπημένα του γκολ με τη φανέλα της Λίβερπουλ.

Ο Σενεγαλέζος που πλέον είναι επίσημα παίκτης της Μπάγερν Μονάχου κλήθηκε να μιλήσει για τα αγαπημένα του τέρματα από την τρομερή 6ετία στους «κόκκινους», τώρα που έκλεισε τον κύκλο του εκεί και ανοίγει νέο κεφάλαιο στην Βαυαρία.

«Το πρώτο θα έλεγα ότι είναι καλό στο Έμιρεϊτς στο ντεμπούτο του, κόντρα στην Άρσεναλ. Μετά το δεύτερο θα έλεγα... απέναντι στην Μπάγερν! Συγγνώμη Μάνου, έρχομαι εκεί! Όμως, πιστεύω ότι ήταν επίσης εκπληκτικό αυτό το γκολ» είπε γελώντας ο πρώην, πλέον, αστέρας της Λίβερπουλ.

