Μανέ: «Για πάντα οπαδός της Λίβερπουλ, θα βλέπω τα ματς στ' αποδυτήρια»! (vid)

Ο Σαντιό Μανέ δηλώνει πλέον ο μεγαλύτερος οπαδός της Λίβερπουλ και τόνισε πως μετά από κάθε ματς της Μπάγερν θα τρέχει στ' αποδυτήρια να παρακολουθήσει ό,τι προλαβαίνει από τα παιχνίδια των «κόκκινων».

Ο Σενεγαλέζος επιθετικός από το μεσημέρι της Τετάρτης είναι επίσημα πλέον κάτοικος Μονάχου και ποδοσφαιριστής της Μπάγερν μέχρι και το 2025, κοστίζοντας στη νέα του ομάδα 40 εκατομμύρια ευρώ.

Στην αποχαιρετιστήρια συνέντευξή του για τη Λίβερπουλ έδειξε ξανά γιατί είναι τόσο αγαπητός άνθρωπος στο Μέρσεϊσαϊντ και γιατί οι φίλοι των «κόκκινων» θα τον έχουν για πάντα στην καρδιά τους.

«Έπειτα από κάθε ματς στην Μπάγερν θα πηγαίνω στ' αποδυτήρια και θα παρακολουθώ τα ματς της Λίβερπουλ. Θα είμαι πλέον ο μεγαλύτερος οπαδός της ομάδας.

Είναι περίεργο που δεν είμαι πια παίκτης της Λίβερπουλ έπειτα από έξι χρόνια στο Άνφιλντ. Ήταν υπέροχος αυτός ο καιρός και θα μου μείνει αξέχαστη η θητεία μου. Απήλαυσα τα πάντα από την πρώτη μέρα, ειδικά μπροστά σε αυτούς τους υπέροχους οπαδούς που έχει η Λίβερπουλ.

Δεν ήθελα να σχολιάσω τίποτα όσο ακόμα διεκδικούσαμε το Τσάμπιονς Λιγκ και την Πρέμιερ γιατί θα ήταν υπέροχο για την ομάδα να κατακούσαμε τα τρόπαια αυτά.

Όποιος αποχωρεί από τη Λίβερπουλ καταλαβαίνει πως οι οπαδοί του συλλόγου είναι οι καλύτεροι στον κόσμο. Μου άρεσε ειδικά όταν τραγουδούσαν το όνοιμά μου... “Mane running down the wing...”».

Liverpool legend Sadio Mane sat down with us for one last time to say goodbye, after completing his move to Bayern Munich.