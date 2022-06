Ο Σαντιό Μανέ από το μεσημέρι της Τετάρτης είναι κι επίσημα παίκτης της Μπάγερν Μονάχου μέχρι και το 2025, με την Λίβερπουλ να τον αποχαιρετά χαρακτηρίζοντάς τον θρύλο του συλλόγου.

Μετά τους Μαζράουι και Γκράβενμπερχ, η Μπάγερν Μονάχου ανακοίνωσε την απόκτηση και του Σαντιό Μανέ, που κόστισε περί τα 40 εκατομμύρια ευρώ για να παραχωρηθεί από τη Λίβερπουλ.

Οι «κόκκινοι» και η Premier League αποχαιρέτησαν τον Σενεγαλέζο, τον οποίο οι Κυπελλούχοι Αγγλίας χαρακτήρισαν θρύλο του συλλόγου έπειτα από έξι τρομερά χρόνια, κατά τα οποία ο παίκτης κατέκτησε τα πάντα.

Στην Μπάγερν ο Μανέ υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι και το 2025.

Το φινάλε της θητείας του στην Premier ήρθε έπειτα από 263 ματς, 111 γκολ, 38 ασίστ, ένα Golden Boot και φυσικά έχει να θυμάται και το ταχύτερο χατ-τρικ στα χρονικά του κορυφαίου πρωταθλήματος με τη φανέλα της Σαουθάμπτον.

Sadio Mane has today completed a permanent move to @FCBayern after six brilliant seasons with the Reds.



He departs as a Liverpool legend ❤️