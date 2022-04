Οταν ο Κριστιάνο Ρονάλντο απουσιάζει, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αδυνατεί να φτάσει στην κατάκτηση θετικών αποτελεσμάτων.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αναδείχθηκε ισόπαλη (1-1) με την Λέστερ αυτή την αγωνιστική και έμεινε πίσω στη μάχη της τετράδας καθώς πλέον βρίσκεται στο -4 από την Άρσεναλ, έχοντας και δυο ματς περισσότερα.

Ο Ραλφ Ράνγκνικ είδε γι' ακόμη ένα παιχνίδι τον Κριστιάνο Ρονάλντο να μένει εκτός. Αυτή τη φορά ο Πορτογάλος αστέρας δεν μπόρεσε να προσφέρει τις υπηρεσίες στην ομάδα του λόγω ίωσης που τον ταλαιπωρούσε. Οπως αποδείχθηκε ο 37χρονος επιθετικός ήταν τεράστιο πλήγμα για τους «κόκκινους διαβόλους», οι οποίοι εξακολουθούν να πραγματοποιούν μέτριες εμφανίσεις.

Το αξιοσημείωτο της υπόθεσης είναι ότι Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν έχει καταφέρει να κερδίσει κανένα από τα έξι παιχνίδια στα οποία δεν ξεκίνησε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, στην Premier League. Εως τώρα ο Πορτογάλος αστέρας μετράει 18 τέρματα και τρεις ασίστ σε 33 παιχνίδια που έχει αγωνιστεί σε όλες τις διοργανώσεις με τον αγγλικό σύλλογο.

Το δυσάρεστο όμως για τον πρώην επιθετικό των Γιουβέντους και Ρεάλ Μαδρίτης είναι ότι θα ολοκληρώσει μια σεζόν χωρίς να γευτεί τη χαρά ενός τροπαίου. Κάτι που ενδεχομένως να μην είχε φανταστεί όταν πήρε την απόφαση να επιστρέψει στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

