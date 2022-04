Χωρίς τον Κριστιάνο Ρονάλντο θα παραταχθεί η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο «Ολντ Τράφορντ» για το παιχνίδι της με τη Λέστερ (2/4, 19:30) για την 31η αγωνιστική της Premier League.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα αντιμετωπίσει σήμερα (2/4, 19:30) τη Λέστερ στο «Ολντ Τράφορντ» για την 31η αγωνιστική της Premier League με μια κομβική απουσία, καθώς εκτός μάχης έχει τεθεί ο πρώτος σκόρερ της ομάδας, Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Πορτογάλος σταρ, ο οποίος πανηγύρισε την Τρίτη (29/3) την πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ, ταλαιπωρείται από ίωση και δεν θα μπορέσει να ενισχύει τους «Κόκκινους Διαβόλους» στο δύσκολο ματς κόντρα στην ομάδα του Μπρένταν Ρότζερς.

Θυμίζουμε πως ο Ράλφ Ράγκνικ δεν μπορεί να υπολογίζει για το παιχνίδι με τις «Αλεπούδες» ούτε στον Έντισον Καβάνι, ο οποίος τραυματίστηκε στην αναμέτρηση της Ουρουγουάης με τη Χιλή και θα απουσιάσει για ένα μήνα

🚨 Cristiano Ronaldo out of Manchester United v Leicester City through illness. #MUFC will be without leading scorer for vital game in race to finish in top 4 of Premier League. 37yo forward has 18 goals in 32 games this season @TheAthleticUK #mufc #MUNLEI https://t.co/lHxksHXWGT