Η Μάντσεστερ Σίτι ετοιμάζεται να καταθέσει μυθική πρόταση στον Έρλινγκ Χάαλαντ, προκειμένου να τον πείσει να ενταχθεί στο ρόστερ της το προσεχές καλοκαίρι.

Στην Ντόρτμουντ γνωρίζουν ότι στο τέλος της τρέχουσας σεζόν θα πρέπει να αποχαιρετήσουν τον Έρλινγκ Χάαλαντ, παρά το γεγονός ότι ο νεαρός επιθετικός δεσμεύεται με την ομάδα της κοιλάδας του Ρουρ μέχρι το 2024. Οι ομάδες που εξετάζουν την περίπτωση του κι ετοιμάζονται να καταθέσουν προτάσεις για να τον αποκτήσουν δεν είναι λίγες.

Πριν από μερικές εβδομάδες, η Μπαρτσελόνα του Τσάβι εμφανιζόταν έτοιμη να κάνει την μεγάλη έκπληξη με την ένταξη του Έρλιγνκ Χάαλαντ στο ρόστερ της. Επειτα, στην Ισπανία ανέφεραν ότι ο γενικός διευθυντής της Ντόρτμουντ, Χανς Γιόακιμ Βάτζκε θα μεταβεί στη Μαδρίτη για να διαπραγματευτεί τους όρους της μεταγραφής στην Ρεάλ Μαδρίτης.

Αυτή τη φορά δημοσίευμα της «Daily Mail», αποκαλύπτει πως η Μάντσεστερ Σίτι είναι διατεθειμένη να κάνει τα πάντα για να αποκτήσει το μεγάλο αστέρι των Βεστφαλών. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει, οι Πολίτες ετοιμάζονται να καταθέσουν μυθική πρόταση στον 21χρονο επιθετικό, η οποία θα φτάνει τις 600.000 ευρώ εβδομαδιαίως.

Με αυτόν τον τρόπο η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα, θέλει να κάνει τον Έρλινγκ Χάαλαντ τον πιο ακριβοπληρωμένο παίκτη στην Αγγλία. Μάλιστα, οι άνθρωποι της Μάντσεστερ Σίτι είναι αισιόδοξοι για την μεταγραφή του Νορβηγού στράικερ και περιμένουν μια απάντηση μέχρι τέλος του μήνα.

Το ιλιγγιώδες ποσό που προσφέρει η Σίτι θα κάνει τον Χάαλαντ τον πιο ακριβοπληρωμένο παίκτη της Premier League, αφήνοντας πίσω τους Κριστιάνο Ρονάλντο και ο Κέβιν Ντε Μπρόινε, που αμφότεροι κερδίζουν περίπου 500.000 ευρώ την εβδομάδα.

EXCLUSIVE: Erling Haaland to earn over £500,000-a-week should he join Man City. Answer expected in next four weeks. Full story: https://t.co/ffDn38Nez9 via @MailOnline