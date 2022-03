«Η Ρεάλ διαπραγματεύεται με την Ντόρτμουντ την υπογραφή του Χάαλαντ»

Στη Μαδρίτη θα ταξιδέψει τις επόμενες μέρες ο γενικός διευθυντής της Ντόρτμουντ, Χανς Γιόακιμ Βάτζκε προκειμένου να διαπραγματευτεί με τους ιθύνοντες της Ρεάλ, για την μεταγραφή του Έρλινγκ Χάαλαντ.

Μόνο βέβαιο δεν θεωρείται το μέλλον του Έρλινγκ Χάαλαντ. Πριν από μερικές ημέρες στην Αγγλία ήταν σίγουροι για την μεταγραφή του στην Μάντσεστερ Σίτι. Αυτή τη φορά δημοσιεύματα από την Ισπανία και συγκεκριμένα από την «Sport.es», παρουσιάζουν τον Νορβηγό επιθετικό μια ανάσα από την Ρεάλ Μαδρίτης.

Συγκεκριμένα, το ισπανικό ρεπορτάζ αναφέρει ότι ο γενικός διευθυντής της Ντόρτμουντ, Χανς Γιόακιμ Βάτζκε, θα μεταβεί μέσα στην εβδομάδα στη Μαδρίτη προκειμένου να κάτσει στο τραπέζι με τους ιθύνοντες της Ρεάλ και να συζητήσουν τους όρους μεταγραφής του Έρλινγκ Χάαλαντ.

Χάαλαντ: Καλείται να επιλέξει ανάμεσα σε Ρεάλ και Μάντσεστερ Σίτι (poll)

Η Ντόρτμουντ επιδιώκει να κλείσει τη λειτουργία το συντομότερο δυνατό προκειμένου να γεμίσει τα ταμεία της κι επιπλέον να επισπεύσει τις διαπραγματεύσεις για τον αντικαταστάτη του Νορβηγού με την υπογραφή του επιθετικού της Σάλτσμπουργκ, Καρίμ Αντεγιέμι.

🚨🇳🇴 Dortmund CEO Hans-Joachim Watzke will travel to Madrid in the coming days to finalize the transfer of Erling Haaland to Real Madrid. @Ramon_AlvarezMM