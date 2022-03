Όπως αναφέρει το γερμανικό «SPORT1», ο Έρλινγκ Χάαλαντ πρόκειται να αποφασίσει σύντομα για τον επόμενο σταθμό της καριέρας και η Ρεάλ Μαδρίτης είναι έτοιμη να «ματσάρει» την προσφορά των 120 εκατ. που έχει καταθέσει η Μάντσεστερ Σίτι. Οριακά εκτός «μάχης» παρουσιάζεται η Μπαρτσελόνα.

Το σίριαλ της μεταγραφής του Έρλινγκ Χάαλαντ μπαίνει στην κρίσιμη τελική ευθεία. Στο στάδιο που ο Νορβηγός στράικερ καλείται να πάρει την απόφασή του για το ποια φανέλα θα φοράει την επόμενη σεζόν: αυτή της Μάντσεστερ Σίτι, αυτή της Ρεάλ Μαδρίτης ή αυτή τη Μπαρτσελόνα;

Σύμφωνα με τον ρεπόρτερ του γερμανικού «SPORT1», Πάτρικ Μπέργκερ, ο θηριώδης φορ της Ντόρτμουντ δεν έχει επιλέξει ακόμα τον προορισμό του, αλλά όλα δείχνουν πως θα διαλέξει ανάμεσα στους Πολίτες του Πεπ Γκουαρδιόλα και τη Βασίλισσα. Η Σίτι έχει καταθέσει την καλύτερη οικονομικά πρόταση στο τραπέζι, με την τιμή της μεταγραφής να υπολογίζεται συνολικά στα 120 εκατομμύρια ευρώ, αλλά η Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται ήδη σε διαπραγματεύσεις μαζί του και είναι έτοιμη να «ματσάρει» την προσφορά ως προς τους προσωπικούς όρους του συμβολαίου για να αυξήσει τις πιθανότητες να τον κάνει δικό της.

Την ίδια ώρα, το ρεπορτάζ τονίζει ότι η Μπαρτσελόνα βρίσκεται με το... ένα πόδι εκτός κούρσας για την απόκτηση του 22χρονου σταρ, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες που κάνει το τελευταίο διάστημα η διοίκησή της για να εξασφαλίσει τους πόρους της μεγάλης μεταγραφής και τις φιλικές σχέσεις του Τζουάν Λαπόρτα με τον ατζέντη του Χάαλαντ, Μίνο Ραϊόλα.

