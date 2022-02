Οι «διόσκουροι» της Τότεναμ άφησαν κι επίσημα εποχή, ξεπερνώντας τους Λάμπαρντ-Ντρογκμπά για το επιθετικό δίδυμο με τις περισσότερες συνεργασίες για γκολ στην ιστορία της Premier League!

Πήρε... μπρος ο Κέιν στη σεζόν, «ξεκόλλησε» αυτόματα και το σούπερ παραγωγικό δίδυμο της Τότεναμ. Ο Χάρι Κέιν και ο Χέουνγκ-Μιν Σον βρήκαν και πάλι τη χημεία τους στο χορτάρι το τελευταίο διάστημα, ηγήθηκαν της τεσσάρας στην έδρα της Λιντς και πλέον κατέχουν τον τίτλο του Νο1 επιθετικού «ζευγαριού» στην ιστορία της Premier League.

Έχοντας ήδη ισοφαρίσει το all-time ρεκόρ που κρατούσαν οι Φρανκ Λάμπαρντ-Ντιντιέ Ντρογκμπά με 36 γκολ, οι δύο σταρ των Σπερς συνεργάστηκαν άλλη μια φορά για το τέταρτο γκολ απέναντι στα Παγώνια, με τον Κέιν να σερβίρει με τρομερή βαθιά μπαλιά στον Κορεάτη το «χρυσό» γκολ Νο37 στη μεταξύ τους συλλογή.

Συνολικά, από τα 37 γκολ ο Σον είναι αυτός που έδωσε την ασίστ στα 19 κι ο Κέιν στα υπόλοιπα 18, δείγμα της ισορροπίας που τους χαρακτηρίζει σε δημιουργία κι εκτέλεση.

