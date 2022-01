Η FIFA ανακοίνωσε την τελική τριάδα για το βραβείο του παίκτη της χρόνιας, η οποία αποτελείται από τους Λιονέλ Μέσι, Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι και Μοχάμεντ Σαλάχ.

Στις 17 Ιανουαρίου θα διεξαχθεί η απονομή των βραβείων «Best» της FIFA για το 2021 στα γραφεία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, στη Ζυρίχη. Στην εκδήλωση, μεταξύ άλλων, θα δοθούν βραβεία για το καλύτερο γκολ της χρονιάς, για τον καλύτερο τερματοφύλακα και φυσικά για τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή.

Σήμερα (7/1) η FIFA ανακοίνωσε την τριάδα των φιναλίστ, οι οποίοι θα διεκδικήσουν τη διάκριση του καλύτερου παίκτη της χρονιάς. Τη τελική λίστα απαρτίζουν ο κάτοχος της Χρυσής Μπάλας, Λιονέλ Μέσι, ο «χρυσός» σκόρερ του 2021, Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι (69 γκολ σε 55 παιχνίδια) και ο πρώτος σκόρερ της τρέχουσας Premier League, Μοχάμεντ Σαλάχ.

