Ο Βαγγέλης Παυλίδης και το γκολ με σλάλομ που πέτυχε μέσα στο 2021 με τη φανέλα της Βίλεμ δεν συμπεριλήφθηκε στην τελική τριάδα που θα διεκδικήσει το βραβείο Πούσκας. Λαμέλα, Ταρεμί και Σικ οι φιναλίστ, ψηφίστε το κορυφαίο.

Η διαδικασία για την ανάδειξη του κορυφαίου γκολ στον πλανήτη για το 2021 πέρασε στην τελική της ευθεία. Μετά την ανακοίνωση των 11 υποψηφίων τον περασμένο Νοέμβριο, μεταξύ των οποίων και ο δικός μας, Βαγγέλης Παυλίδης για το φοβερό σλάλομ αλά Ζλάταν με τη φανέλα της Βίλεμ, η λίστα μειώθηκε σε τρεις φιναλίστ, οι οποίοι θα διεκδικήσουν μέσω νέας ψηφοφορίας το βραβείο στην απονομή των «The Best» της FIFA που θα διεξαχθεί στη Ζυρίχη στις 17 Ιανουαρίου.

Τα τρία γκολ που ψηφίστηκαν περισσότερο, λοιπόν, είναι η «μαγική» ραμπόνα του Έρικ Λαμέλα στο Τότεναμ-Άρσεναλ, το απίθανο πλασέ του Πάτρικ Σικ από τη σέντρα στο Euro 2020 και το ανάποδο ψαλίδι του Μεχντί Ταρέμι στο παιχνίδι Champions League ανάμεσα στην Πόρτο και την Τσέλσι.

Here are the final three #Puskas nominees!



Who deserves to win the FIFA Puskas Award 2021?#TheBest