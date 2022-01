H FIFA ανακοίνωσε τη τελική τριάδα που θα διεκδικήσει τη διάκριση του καλύτερου τερματοφύλακα για το 2021.

Μια ημέρα μετά τα υποψήφια γκολ για το βραβείο «Πούσκας» η FIFA ανακοίνωσε τους φιναλίστα, που θα διεκδικήσουν το βραβείο του κορυφαίου τερματοφύλακα για το 2021 τόσο για άνδρες όσο και για τις γυναίκες.

Το βραβείο του κορυφαίου άνδρα τερματοφύλακα θα διεκδικήσουν ο πρωταθλητής Ευρώπης με την Ιταλία, Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα, ο νικητής του Champions League με τη Τσέλσι, Εντουάρ Μεντί και η... σταθερή αξία, Μάνουελ Νόιερ της Μπάγερν Μονάχου.

Όσον αφορά για την καλύτερη γυναίκα τερματοφύλακα της χρονιάς, οι τρεις φιναλίστ για το βραβείο είναι οι Αν-Κατρίν Μπέργκερ (Τσέλσι), Κριστιάν Εντλέρ (Λυών) και Στέφανι Λιν Μαρί Λαμπέ (Παρί Σεν Ζερμέν).

Τη Πέμπτη (6/1) θα ανακοινωθούν οι τελικές υποψηφιότητες για το βραβείο του καλύτερου προπονητή σε γυναίκες και άνδρες για το 2021. Οι νικητές των βραβείων «Best» θα ανακοινωθούν στις 17 Ιανουαρίου σε εκδήλωση που θα διεξαχθεί στην έδρα της FIFA, στη Ζυρίχη.

