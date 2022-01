Ο Ρομέλου Λουκάκου επέστρεψε στην αγωνιστική δράση με τη φανέλα της Τσέλσι και οι οπαδοί των «μπλε» φρόντισαν να δείξουν την αγάπη που συνεχίζουν κι έχουν για τον Βέλγο στράικερ.

Ο Βέλγος στράικερ ξεκαθάρισε τόσο στον προπονητή του, όσο και στην διοίκηση ότι πρόθεσή του είναι να παραμείνει κάτοικος «Στάμφορντ Μπριτζ». Ακόμα και μέσω βίντεο στο επίσημο κανάλι της Τσέλσι, ο Ρομέλου Λουκάκου ζήτησε δημόσια συγγνώμη προς τους οπαδούς των Μπλε για την επίμαχη συνέντευξη που βγήκε στο φως της δημοσιότητας.

Ο 28χρονος στράικερ έχει αντιληφθεί τα λάθη του και πλέον θα κάνει τα πάντα για να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη όλων των ανθρώπων στην Τσέλσι. Ηδη πάντως έχει καταφέρει να κερδίσει ξανά την αγάπη του κόσμου.

Στο πρόσφατο παιχνίδι της ομάδας του κόντρα στην Τότεναμ, για την ημιτελική φάση του League Cup, ο Τόμας Τούχελ έδωσε ξανά φανέλα βασικού στον Ρομέλου Λουκάκου. Μπορεί να μην σκόραρε, ωστόσο ήταν ένα ιδιαίτερο παιχνίδι για εκείνον, μετά τα όσα προηγήθηκαν.

Μάλιστα, οι οπαδοί της Τσέλσι τόσο πριν όσο και μετά τον αγώνα με τα «σπιρούνια» αποθέωσαν τον Βέλγο στράικερ, δείχνοντας ότι ακόμα πιστεύουν στις δυνατότητες του «Big Rom».

Lukaku and the Chelsea fans have still got love for each other 💙 pic.twitter.com/Bus2DKJJpg