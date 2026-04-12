Με τον Τσερκί να μοιράζει γκολ, η Μάντσεστερ Σίτι πέρασε σαν οδοστρωτήρας πάνω από την Τσέλσι (0-3) κι έδειξε τα δόντια της στην Άρσεναλ πριν από το ντέρμπι κορυφής.

Το δώρο που της έκανε το Μεγάλο Σάββατο (11/4) η Μπόρνμουθ δεν θα μπορούσε να μείνει σφραγισμένο. Η Μάντσεστερ Σίτι είχε μια τελευταία ευκαιρία μπροστά της για να κάνει ένσταση σε ό,τι αφορά τον φετινό πρωταθλητή και την άρπαξε από τα μαλλιά! Μέσα σε είκοσι λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο, η ομάδα του Γκουαρδιόλα σμπαράλιασε με 3-0 τη Τσέλσι μέσα στο Λονδίνο, μείωσε την απόσταση από την κορυφή στους έξι βαθμούς με ματς λιγότερο κι έδειξε τις... διαθέσεις της ενόψει του μεγάλου ντέρμπι την επόμενη αγωνιστική κόντρα στην Άρσεναλ στο «Έτιχαντ» που μπορεί να κρίνει τον τίτλο.

Στο πρώτο 45λεπτο βέβαια το ματς μπορεί να είχε έναν σχετικά καλό ρυθμό και μια σπίθα από τις δυο ομάδες, αλλά οι φάσεις ήταν ελάχιστες. Η πρώτη ανήκε στην Τσέλσι στο 19΄, όταν ο Ντοναρούμα εξουδετέρωσε ένα συρτό σουτ του Νέτο, όμως η μεγαλύτερη ανήκε στους φιλοξενούμενους. Στο 34΄συγκεκριμένα ο Ο΄Ράιλι έκανε το γύρισμα στην περιοχή για τον Μπερνάρντο Σίλβα, ο οποίος έκανε την προβολή από κοντά δίχως όμως να καταφέρει να νικήσει τον Σάντσεθ.

Ο Τσερκί κερνούσε, η Σίτι έπινε

Έχοντας πετάξει ένα ολόκληρο πρώτο μέρος, η Σίτι βγήκε μετά την ανάπαυλα με το μαχαίρι στα δόντια και δεν άργησε να πάρει το πρωτάθλημα. Στο 51΄συγκεκριμένα ο Τσερκί έκανε γλυκιά σέντρα στην καρδιά της άμυνας, με τον (συνήθη ύποπτο) Ο΄Ράιλι να παίρνει την κεφαλιά και να βρίσκει δίχτυα για το 1-0 στο Λονδίνο. Το προβάδισμα έδωσε... φτερά στους φιλοξενούμενους που έφτασαν στο 2-0 έξι λεπτά μετά χάρη σε ακόμα μια μαγική ασίστ του Τσερκί. Αφού απέφυγε δυο αντιπάλους περιμετρικά της περιοχής, ο Γάλλος βρήκε τον Γκουέχι στην καρδιά της άμυνας με πανέξυπνη κάθετη και ο τελευταίος εκτέλεσε στη γωνία για το 2-0.

Δέκα λεπτά αργότερα οι Πολίτες τελικά σφράγισαν το τρίποντο με πανηγυρικό τρόπο, όταν ο Ντοκού έκλεψε τη μπάλα έξω από την περιοχή από εγκληματικό λάθος του Καϊσέδο κι εκτέλεσε άψογα στο τετ-α-τετ για το 3-0. Η Τσέλσι στη συνέχεια προσπάθησε να βρει ένα γκολ της τιμής, όμως στην κορυφαία της στιγμή ο Ντοναρούμα εξουδετέρωσε την κεφαλιά του Κουκουρέγια (83΄) και κράτησε ανέγγιχτο το 3-0, σε μια ήττα που απομάκρυνε τους Μπλε από τη ζώνη του Champions League.

Τσέλσι (Λίαμ Ροζένιορ): Σάντσεθ, Μάλο Γκουστό, Φοφανά, Χάτο, Κουκουρέγια, Καϊσέδο (82΄Εσουγκό), Αντρέι Σάντος (67΄Λάβια), Νέτο, Εστεβάο (67΄Γκαρνάτσο), Πάλμερ, Ζοάο Πέδρο (81΄Ντέλαπ)

Μάντσεστερ Σίτι (Πεπ Γκουαρδιόλα): Ντοναρούμα, Ο΄Ράιλι (64΄Αΐτ-Νουρί), Γκουέχι, Κουσάνοφ, Νούνιες, Μπερνάρντο Σίλβα (81΄Κόβασιτς), Ρόδρι, Ντοκού (76΄Σαβίνιο), Τσερκί (76΄Φόντεν), Σεμένιο, Χάαλαντ