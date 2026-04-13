Ροσένιορ: «Μέχρι και στον Κλοπ και τον Γκουαρδιόλα δόθηκε χρόνος»

Ο Λίαμ Ροσένιορ συνέκρινε τον εαυτό του με τον Γιούργκεν Κλοπ και τον Πεπ Γκουαρδιόλα και ζήτησε παραπάνω χρόνο, μετά τη βαριά ήττα της Τσέλσι από τη Μάντσεστερ Σίτι.

Η Τσέλσι υποδέχθηκε χθες (12/04) στο «Stamford Bridge» τη Μάντσεστερ Σίτι στο πλαίσιο της 32ης αγωνιστικής της Premier League και αν και το πάλεψε για ένα ημίχρονο, ηττήθηκε εν τέλει με το βαρύ 0-3, χάρη στα γκολ των Ο΄Ράιλι (51'), Γκουέχι (57') και Ντόκου (68'), αλλά και τη δημιουργία του Τσερκί, που «κέρασε» τα δύο από τα τρία τέρματα.

Στη συνέντευξη Τύπου μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, ο προπονητής των «μπλε», Λίαμ Ροσένιορ, εξέφρασε την απογοήτευσή του για την απόδοση των παικτών του μετά την ανάπαυλα του ημιχρόνου και ζήτησε περισσότερο χρόνο για να κριθεί η δουλειά του, συγκρίνοντας μάλιστα τον εαυτό του με τους Πεπ Γκουαρδιόλα και Γιούργκεν Κλοπ και τον χρόνο που τους δόθηκε όταν ξεκίνησαν να προπονούν σε Μάντσεστερ Σίτι και Λίβερπουλ αντίστοιχα.

«Νομίζω ότι στο δεύτερο ημίχρονο, η απόδοσή μας ήταν πολύ μακριά από αυτήν που περιμέναμε και είδαμε στο πρώτο ημίχρονο. Με τον τρόπο που προπονώ, προσπαθώ να βοηθάω τους παίκτες εκείνη τη στιγμή. Δεν υπήρξε καμία απογοήτευση για την απόδοσή μας στο πρώτο ημίχρονο. Ένιωσα ότι στο πρώτο ημίχρονο, αμυντικά, ήμασταν καλά οργανωμένοι και πολύ δύσκολο να διασπαστούμε. Η πραγματικότητα είναι ότι δεχόμαστε πολύ συχνά γκολ και μετά ακολουθεί γρήγορα ένα άλλο γκολ».

«Όταν ήρθα, δεν ζήτησα πολύ χρόνο επειδή καταλαβαίνω τις παραδόσεις και την ιστορία αυτού του συλλόγου. Θα ήθελα όμως τώρα να έχω αυτόν τον χρόνο και είμαι σίγουρος ότι θα τον έχω, ώστε να δημιουργήσω κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Ακόμα και προπονητές τόσο έμπειροι όσο ο Πεπ Γκουαρδιόλα ή ο Γιούργκεν Κλοπ όταν ήταν στη Λίβερπουλ, είχαν έναν χρόνο για να βάλουν τα πράγματα στη θέση τους. Το θέμα είμαι όμως ότι εγώ ήρθα τον Ιανουάριο και πρέπει να κερδίσω άμεσα και σε αυτό επικεντρώνομαι».