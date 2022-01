Λουκάκου: Ξεκαθάρισε ότι θέλει να παραμείνει στην Τσέλσι

Καμία πρόθεση να αποχωρήσει από την Τσέλσι δεν έχει ο Ρομέλου Λουκάκου, ο οποίος το ξεκαθάρισε τόσο στον Τόμας Τούχελ όσο και στην διοίκηση των «μπλε».

Ρομέλου Λουκάκου και Τόμας Τούχελ έπειτα από δύο ημέρες... διαμάχης τα βρήκαν, άφησαν στην άκρη τις διαφορές τους και ο Βέλγος φορ τέθηκε στη διάθεση του Γερμανού τεχνικού.

Στην Αγγλία βέβαια αναφέρουν ότι η αποχώρηση του 28χρονου άσου από τους «μπλε» είναι θέμα χρόνου και πως ο Αντόνιο Κόντε θα κινήσει γη και ουρανό για να τον αποκτήσει στην Τότεναμ, ωστόσο κάτι τέτοιο φαίνεται ότι δεν ισχύει.

Κι αυτό διότι, ο Λουκάκου από την πλευρά του ξεκαθάρισε τόσο στον προπονητή του, Τόμας Τούχελ όσο και στην διοίκηση ότι πρόθεσή του είναι να παραμείνει κάτοικος «Στάμφορντ Μπριτζ».

Ούτως ή άλλως, η Τσέλσι δεν ήταν πρόθυμη να αφήσει αυτή την περίοδο, τον Βέλγο αστέρα να αποχωρήσει είτε με τη μορφή δανεισμού είτε με κανονική μεταγραφή από την ομάδα.

Been told Romelu Lukaku explained to Thomas Tuchel and Chelsea board that he has no intention of leaving the club in January. 🔵 #CFC



Anyway, Chelsea won’t allow any discussion with other clubs over loan on permanent move. Romelu also had very good training session yesterday.