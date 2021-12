Αρτέτα για Ομπαμεγιάγνκ: «Δεν είμαι δικτάτορας, απλά θέλω σεβασμό» (vid)

Στα άκρα φαίνεται πως είναι οι σχέσεις μεταξύ του Μικέλ Αρτέτα και του Πιερ-Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ.

Μετά το γεγονός ότι οι «κανονιέρηδες» του αφαίρεσαν το περιβραχιόνιο του αρχηγού, λόγω πειθαρχικού παραπτώματος, ο Πιερ-Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ αποτελεί ξένο σώμα στην Άρσεναλ.

Μπορεί να δεσμεύεται μέχρι το 2023 στο Λονδίνο, ωστόσο δεν είναι απίθανο αν όχι τον Γενάρη, το καλοκαίρι ο Γκαμπονέζος στράικερ να αναζητήσει τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του.

Από την πλευρά του πάντως, ο Μικέλ Αρτέτα κλήθηκε να μιλήσει για τα όλα όσα έχουν συμβεί με τον 32χρονο επιθετικό της ομάδας του, τονίζοντας πως το μοναδικό πράγμα που απαιτεί από τους παίκτες του είναι ο σεβασμός.

«Δεν καθιερώνω την εξουσία μου με το να είμαι δικτάτορας ή αδίστακτος. Ζητώ μόνο σεβασμό και δέσμευση στην ομάδα. Σε αυτό το επίπεδο, αν δεν τα καταφέρω, θα ετοιμάσω τις βαλίτσες μου και θα πάω αλλού, γιατί είναι το ελάχιστο που μπορώ να ζητήσω. Αυτό θα το περιμένω από όλους όσους εργάζονται για τον σύλλογο. Πρώτα από τον εαυτό μου. Την ημέρα που δεν θα το κάνω, θα περάσω από αυτήν την πόρτα και θα φύγω. Είναι τόσο ξεκάθαρο», τόνισε χαρακτηριστικά ο προπονητής των «κανονιέρηδων».

