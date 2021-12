Ομπαμεγιάνγκ: Εχασε το περιβραχιόνιο του αρχηγού μετά το πειθαρχικό παράπτωμα

Ο Πιέρ-Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ δεν θα φοράει από εδώ και στο εξής το περιβραχιόνιο του αρχηγού στο μπράτσο του, λόγω πειθαρχικού παραπτώματος.

Ασχημη τροπή παίρνει η υπόθεση του Πιέρ-Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ στην Άρσεναλ. Ο Γκαμπονέζος στράικερ, παραμένει... σκιά του εαυτού του εδώ και περίπου ενάμιση χρόνο και φέτος έχει περάσει σχεδόν απαρατήρητος απ' όλα τα παιχνίδια, μετρώντας τέσσερα τέρματα σε 14 παιχνίδια.

Εκτός από αυτό ο Ομπαμεγιάνγκ υπέπεσε σε πειθαρχικό παράπτωμα, υποχρεώνοντας έτσι τον Μικέλ Αρτέτα να τον αφήσει εκτός αποστολής για το ματς κόντρα στη Σαουθάμπτον το περασμένο Σάββατο αλλά και ενδεχομένως με την Γουέστ Χαμ την Παρασκευή (15/12). Μάλιστα, η Άρσεναλ γνωστοποίησε με ανακοίνωσή της, ότι ο 32χρονος επιθετικός δεν θα φοράει πλέον το περιβραχιόνιο του αρχηγού στο μπράτσο του.

«Μετά το τελευταίο πειθαρχικό του παράπτωμα την περασμένη εβδομάδα, ο Πιερ-Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ δεν θα είναι πλέον αρχηγός του συλλόγου μας και δεν θα είναι διαθέσιμος για τον αγώνα της Τετάρτης με την Γουέστ Χαμ Γιουνάιτεντ.

Περιμένουμε από όλους τους παίκτες μας, ιδιαίτερα τον αρχηγό μας, να λειτουργήσουν σύμφωνα με τους κανόνες και τα πρότυπα που όλοι έχουμε θέσει και συμφωνήσει. Είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι στον αυριανό αγώνα», ανέφερε στην ανακοίνωσή της η Άρσεναλ.

Βέβαια, δεν είναι η πρώτη φορά που οι «κανονιέρηδες» προχωρούν σε μία τέτοια απόφαση, καθώς και στο παρελθόν είχαν πράξει ανάλογα με τους Γκρανίτ Τσάκα και Γουίλιαμ Γκαλάς.

