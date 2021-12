Ομπαμεγιάνγκ: Η έννοια «αρχηγός» απέχει πολύ από εκείνον...

Ο Πιέρ – Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ έχασε το περιβραχιόνιο του αρχηγού στην Άρσεναλ και τόσο εντός, όσο και εκτός αγωνιστικού χώρου, ο Γκαμπονέζος δείχνει πως δεν μπορεί να συμβαδίσει με τις ευθύνες του περιβραχιονίου...

Το μεσημέρι της Τρίτης, 14/12, η Άρσεναλ ανακοίνωσε πως πλέον ο Πιέρ – Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ δεν είναι αρχηγός της ομάδας. Του αφαιρείται το περιβραχιόνιο έπειτα από μια διετία, με απόφαση του Μικέλ Αρτέτα. Στο γήπεδο δεν σκοράρει, εκτός αυτού κάνει συνεχώς του κεφαλιού του.

Και ο Ισπανός τεχνικός έπρεπε να επιβληθεί και να δείξει σε όλους πως δεν γίνεται να υπάρχει τέτοια παραβίαση κανονισμών. Δεν ήθελε να υπάρξει θέμα ηθικής και υπακοής από τους ποδοσφαιριστές του.

Και καταλαβαίνοντας πως είχαν αρχίσει να μην έχουν πλέον σεβασμό προς τον «Όμπα» ως αρχηγό, ο προπονητής των «κανονιέρηδων» έτρεξε για να προλάβει τα χειρότερα που θα μπορούσαν να έχουν αντίκτυπο στο εσωτερικό της ομάδας...

📊 Pierre-Emerick Aubameyang Premier League stats



⏪ Pre-captaincy



Apps - 60

Goals - 40

Rating - 7.13



©️ As captain



Apps - 68

Goals - 28

Rating - 6.87 pic.twitter.com/cS4Szfy6IM December 14, 2021

Ο αυστηρός Αρτέτα και τα καμώματα του «Όμπα»

Ο Μικέλ Αρτέτα δεν κάνει εκπτώσεις στο θέμα της συνέπειας και του ανθρώπου που θα φοράει το περιβραχιόνιο στο μπράτσο. Θέλει ο άνθρωπος που θα έχει χριστεί ηγέτης για τον σύλλογο, να είναι ικανός να παρασύρει θετικά τους υπόλοιπους στον αγωνιστικό χώρο.

Να μπορεί να τους ξεσηκώσει όταν θα τους βλέπει απογοητευμένους από πιθανή αρνητική τροπή μιας κατάστασης στο γήπεδο. Να μπορεί να ηγηθεί και να κάνει εκείνος το πρώτο βήμα. Στην προκειμένη να μπορεί ο «Όμπα» να σκοράρει και να δείξει στους υπόλοιπους το δρόμο.

Μόνο που ο Γκαμπονέζος φέτος δεν κάνει τίποτα απ' όλα αυτά που ιδανικά θα ήθελε να βλέπει ο Ισπανός κόουτς της Άρσεναλ. Και τα καμώματά του, έφτασαν στο σημείο της απόφασης της αφαίρεσης της αρχηγίας. Ο Ομπαμεγιάνγκ τα έκανε όλα λάθος το τελευταίο διάστημα. Είχε ζητήσει άδεια να ταξιδέψει στην Γαλλία να πάρει τη μητέρα του. Πήρε το «ok» και έφυγε. Επέστρεψε αργότερα από το κανονισμένο.

Δεν τήρησε όπως θα έπρεπε το πρωτόκολλο για τον κορονοϊό και πήγε να δουλέψει στο «Colney». Υπήρξε μεγάλο μπέρδεμα και με το τεστ που έκανε. Ο Αρτέτα τον έδιωξε και του είπε ν' απομονωθεί στο σπίτι του κι εκείνος κατάλαβε πως ήταν ελεύθερος να κάνει βόλτες και να «χτυπήσει» νέο τατουάζ.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στον αποκλεισμό του από το πρόσφατο παιχνίδι με την Σαουθάμπτον, την άρνηση του Αρτέτα να μιλήσει δημόσια για όσα είχαν συμβεί και τελικά την αλλαγή στα πρόσωπα των αρχηγών της ομάδας.

Pierre-Emerick Aubameyang's Arsenal career by numbers so far:



◉ 163 games

◉ 92 goals

◉ 20 assists

◉ 2 trophies



Is this the end of it? 😳 pic.twitter.com/ZW3441NTi4 — Squawka Football (@Squawka) December 14, 2021

Το «καταραμένο» περιβραχιόνιο

Ο Ομπαμεγιάνγκ ήταν εκείνος που είχε αντικαταστήσει τον Γκρανίτ Τζάκα στην αρχηγία της Άρσεναλ, πίσω στον Νοέμβρη του 2019. Τότε που ο Ελβετός χαφ άκουγε συνεχώς από τον κόσμο να τον αποδοκιμάζει, που έδειχνε «απείθαρχος» στο θέμα των κόκκινων καρτών και μάλιστα είχε έρθει και σε κόντρα με τον κόσμο. Απάντησε βγάζοντας τη φανέλα μπροστά στο κοινό του «Έμιρεϊτς» έχοντας φτάσει... στο αμήν και ένας άνθρωπος που ήταν αρχηγός δεν θα μπορούσε να το κάνει αυτό το πράγμα.

Ο Τζάκα είχε γίνει ακόμα ένας που του αφαιρέθηκε η αρχηγία μετά από το 2008 και τον Γουίλιαμ Γκαλάς. Αυτός είχε τα δικά του θέματα στην εποχή του Βενγκέρ και οι αντιδράσεις του ήταν τέτοιες που δεν μπορούσαν να χαρακτηρίσουν έναν άνθρωπο – ηγέτη στον αγωνιστικό χώρο και στην ομάδα.

Μετά από τον Γάλλο, ο Φάμπρεγας που πήρε το περιβραχιόνιο παρά τα όσα πέτυχε με το κλαμπ ήθελε ν' αποχωρήσει, ενώ το ίδιο έκανε και ο Ρόμπιν Φαν Πέρσι. Ο Ολλανδός με τα γκολ του έγραψε ιστορία με τη φανέλα της Άρσεναλ, όμως, μάλλον τα έσβησε όλα όταν πήγε στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και πήρε πρωτάθλημα στην τελευταία χρονιά του Σερ Άλεξ στην προπονητική.

Ακολούθησαν οι Βερμάελεν (ξεκίνησε σε ποσοστό 42% των αγώνων του πρωταθλήματος), Αρτέτα (μόλις 8% των παιχνιδιών της Premier) και Μερτεσάκερ (βασικός στο 6% των αγώνων του ως captain), με προτελευταίο τον Λοράν Κοσιελνί που έκανε τα πάντα για να φύγει και ν' αφήσει μια πικρή γεύση στον σύλλογο.

Aubameyang stripped of Arsenal captaincy two years after Xhaka was stripped of it 🤷‍♂️ pic.twitter.com/r3gxEq1x34 — ESPN FC (@ESPNFC) December 14, 2021

Και ξαφνικά αποκτά τρομερό ενδιαφέρον το ντοκιμαντέρ της Amazon

Για όσους το ξέχασαν, φέτος τα πάντα κινηματογραφούνται στην Άρσεναλ μετά την ανακοίνωση της ομάδας για την συμφωνία που σύναψε με την Amazon για ντοκιμαντέρ τύπου Μάντσεστερ Σίτι και Γιουβέντους.

Οι «κανονιέρηδες» ξεκίνησαν θεόστραβα τη σεζόν, είναι ομάδα που φέτος έμεινε εκτός ευρωπαϊκών διοργανώσεων και οι «φωνές» για την απόλυση του Αρτέτα στο ξεκίνημα ήταν... εκκωφαντικές. Ο Ισπανός κατάφερε να τραβήξει το καράβι από τα απότομα νερά που το πήγαιναν ολοταχώς στα βράχια, όμως, προκύπτουν συνεχώς θέματα.

Και το τελευταίο εξ αυτών είναι του Πιέρ – Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ που δυο χρόνια μετά την ανάθεση της αρχηγίας σ' εκείνον, του αφαιρείται το περιβραχιόνιο και «σπάει» η σχέση του προπονητή μαζί του, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για το μέλλον του ποδοσφαιριστή στον σύλλογο.