Κλοπ: Δεν τιμωρείται από την FA για το «πέσιμό» του στον διαιτητή του Τότεναμ - Λίβερπουλ (vid)

Η FA δεν θα επιβάλει κανένα πρόστιμο στον Γιούργκεν Κλοπ για το πέσιμο του Γερμανού τεχνικού στον διαιτητή Πολ Τίρνεϊ μετά το τέλος του Τότεναμ-Λίβερπουλ.

Ποιος είδε τον Γιούργκεν Κλοπ και δεν τον φοβήθηκε μετά το τέλος του επεισοδιακού Τότεναμ - Λίβερπουλ (2-2). Αφού πρώτα δέχθηκε κίτρινη κάρτα κι είχε μια έντονη συνομιλία με τον διαιτητή Πολ Τίρνεϊ στην ανάπαυλα, στο φινάλε ο Γερμανός τεχνικός του έκανε και «πέσιμο», δείχνοντας πρωτοφανούς διάρκειας ένταση απέναντί του.

«Δεν έχω πρόβλημα με τους άλλους διαιτητές, έχω μόνο μαζί σου. Δεν έχεις παίξει ποτέ σου ποδόσφαιρο», ήταν οι ατάκες του Κλοπ στο Τίρνεϊ μετά το τελευταίο σφύριγμα στην αναμέτρηση με την Τότεναμ.

