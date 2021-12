Έξαλλος ο Κλοπ με τον Τίρνεϊ: «Μόνο με σένα έχω πρόβλημα, δεν έχεις παίξει ποτέ ποδόσφαιρο» (vid)

Ο Γιούργκεν Κλοπ δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την οργή του προς τον Πολ Τίρνεϊ μετά το τέλος του Τότεναμ-Λίβερπουλ και το μικρόφωνο κατέγραψε χαρακτηριστικά το ξέσπασμά του.

Το νικηφόρο σερί της Λίβερπουλ έλαβε τέλος στην έδρα της Τότεναμ (2-2), σε ένα «τρελό» παιχνίδι που σήκωσε μεγάλη συζήτηση για τη διαιτησία του Πολ Τίρνεϊ και το VAR. Όχι τόσο για αυτά που αποφάσισαν, όπως η πρώτη αποβολή σε παίκτη της ομάδας από το 2019. Αλλά κυρίως για αυτά που... δεν αποφάσισαν, συγκεκριμένα την αποβολή του Χάρι Κέιν στο μαρκάρισμα με τις τάπες προς τον Άντι Ρόμπερτσον και το πέναλτι που ζήτησαν οι Reds υπέρ του Ζότα. Οι δύο αυτές φάσεις ήταν που εξόργισαν από το πρώτο μέρος τον Γιούργκεν Κλοπ, ο οποίος αφού έκανε κατ' ιδίαν τα παράπονά του προς τον Τίρνεϊ στη φυσούνα πριν από το δεύτερο ημίχρονο, άφησε μερικές τελευταίες κουβέντες για το τέλος του αγώνα.

Μετά το σφύριγμα της λήξης, ο Γερμανός τεχνικός κατευθύνθηκε προς τη διαιτητική τριάδα και σε ειρωνικό ύφος πιάστηκε... επ' αυτοφώρω από κάμερα και μικρόφωνο να λέει χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων: «Δεν έχω πρόβλημα με τους άλλους διαιτητές, έχω μόνο μαζί σου. Δεν έχεις παίξει ποτέ σου ποδόσφαιρο».

Jurgen Klopp is not happy with the referee at full-time pic.twitter.com/POyJl9BzN2