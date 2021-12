Τσέλσι: Θετικοί στον κορονοϊό Λουκάκου, Βέρνερ, Χάτσον-Οντόι και Τσίλγουελ, ανησυχία για Χάβερτς

Σημαντικά προβλήματα στην επίθεση της Τσέλσι, καθώς Λουκάκου, Βέρνερ και Χάντσον-Οντόι βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό, ενώ ακόμα δεν έχουν βγει τα αποτελέσματα του Χάβερτς. Θετικός και ο τραυματίας Τσίλγουελ.

Όπως ήταν γνωστό η Τσέλσι έχει τρεις «αστέρες» θετικούς στον κορονοϊο και πλέον αποκαλύφθηκε ποιοι είναι οι ποδοσφαιριστές που τέθηκαν σε καραντίνα. Το πρόβλημα εστιάζεται στη γραμμή κρούσης των «Μπλε», καθώς θετικοί βρέθηκαν ο Τίμο Βέρνερ, ο Ρομελού Λουκάκου και ο Κάλουμ Χάντσον-Οντόι! Ο Τόμας Τούχελ ανησυχεί και για την κατάσταση του Κάι Χάβερτς, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχουν βγει τα αποτελέσματα του τεστ του, με τον Γερμανό να μένει προληπτικά εκτός αποστολής για το παιχνίδι με την Έβερτον.

Η Τσέλσι έχει και τέταρτο ποδοσφαιριστή που βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό, τον Μπεν Τσίλγουελ, ο οποίος ήταν ούτως ή άλλως εκτός πλάνων του Γερμανού τεχνικού των Λονδρέζων με πρόβλημα τραυματισμού στο γόνατο. Θυμίζουμε πως θετικός βγήκε τις προηγούμενες ημέρες και ο Ματέο Κόβασιτς.

