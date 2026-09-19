Μετά από την χθεσινή της ήττα κόντρα στη Μπρέντφορντ με 3-0, η Τσέλσι έγραψε για ακόμη μία φορά αρνητική ιστορία στην Premier League.

Η Τσέλσι δεν τα κατάφερε χθες (18/09) απέναντι στην Μπρέντφορντ, καθώς ηττήθηκε με το βαρύ 3-0, παραμένοντας στην 7η θέση και τους 7 βαθμούς.

Παράλληλα έγινε και η ομάδα που έχει δεχθεί τα περισσότερα τέρματα τη φετινή σεζόν, δεχόμενη 12 γκολ μετά από μόλις 5 αγωνιστικές, σχεδόν 2,5 γκολ ανά παιχνίδι.

Η αμυντική δυσλειτουργία των «μπλε» πάντως δεν είναι κάτι καινούργιο, καθώς το σύνολο του Τσάμπι Αλόνσο δεν έχει καταφέρει να κρατήσει ανέπαφη την εστία του από τον Ιανουάριο του 2026, μετρώντας 22 συνεχόμενα ματς πρωταθλήματος στα οποία έχει δεχθεί γκολ.

Chelsea have now failed to keep a clean sheet in 22 Premier League games.



Their last clean sheet came in a 2-0 win vs Brentford back on the 17th of January... 😬 pic.twitter.com/A18UnV3yru September 18, 2026

Η τελευταία φορά που οι Λονδρέζοι κατάφεραν να κρατήσουν το «0» στην αμύνα τους ήταν στις 17 Ιανουαρίου του 2026, στην εντός έδρας αναμέτρηση κόντρα στη Μπρέντφορντ (2-0).

Παράλληλα, η Τσέλσι έγινε η ομάδα που έχει δεχθεί τα περισσότερα τέρματα από την έναρξη του ημερολογιακού έτους (43), ένα περισσότερο από την Κρίσταλ Πάλας και τέσσερα παραπάνω από την Τότεναμ και τη Νιούκαστλ.