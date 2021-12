Τσέλσι: Θετικός στον κορονοϊό ο Κόβασιτς

O κορονοϊός «χτύπησε» και στις τάξεις της Τσέλσι, καθώς θετικός βρέθηκε ο Ματέο Κόβασιτς, μια μέρα μετά την επιστροφή του στις προπονήσεις.

Δεν σταματάει η ατυχία για τον Ματέο Κόβασιτς. Ο Κροάτης χαφ βρισκόταν εκτός δράσης από τα τέλη Οκτωβρίου με πρόβλημα τραυματισμού, τη Δευτέρα (11/7) επέστρεψε στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων της Τσέλσι και σήμερα (12/7) βρέθηκε θετικός στα τεστ ανίχνευσης κορονοϊού των Λονδρέζων και μπήκε άμεσα σε καραντίνα.

Η απουσία του 27χρονου χαφ έρχεται να προσθέσει έναν ακόμα «πονοκέφαλο» στον Τόμας Τούχελ, ο οποίος μετά τους Ζορζίνιο και Ενγκολό Καντέ χάνει εκ νέου και τον Ματέο Κόβασιτς. Τη δεδομένη στιγμή ο Γερμανός τεχνικός μπορεί να υπολογίζει στον άξονα μόνο τον Ρούμπεν Λόφτους-Τσικ και τον Σαούλ Νίγκεζ, ο οποίος ακόμα δεν έχει βρει τα πατήματα του στο Λονδίνο.

❌ Chilwell, Kante, Chalobah, Jorginho and Kovacic are all out injured ahead of Chelsea's game tomorrow against Zenit pic.twitter.com/1vWNh3JoIc