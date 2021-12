Τσέλσι: Εντοπίστηκαν τρία κρούσματα κορονοϊού ενόψει Έβερτον

Στην Τσέλσι εντοπίστηκαν τρία κρούσματα κορονοϊού, λίγες ώρες πριν τη σέντρα με την Έβερτον.

Αναστάτωση επικρατεί στις τάξεις των «μπλε», καθώς σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν στην Αγγλία, παρουσιάστηκαν τρία κρούσματα κορονοϊού, ενόψει της αναμέτρησης με την Έβερτον (16/12, 21:45).

Μάλιστα, τα δημοσιεύματα τονίζουν πρόκειται για τρεις αστέρες του συλλόγου, χωρίς ωστόσο να δίνουν στο φως της δημοσιότητας τα ονόματά τους.

Οπως φαίνεται, η έξαρση της μετάλλαξης όμικρον, έχει χτυπήσει για τα καλά τις περισσότερες ομάδες της Premier League. Ανάμεσα σε αυτές συγκαταλέγονται η Τότεναμ, η Λέστερ, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ , η Μπρέντφορντ και η Νόριτς.

Υπενθυμίζεται βέβαια ότι η αναμέτρηση της Μπέρνλι με την Γουότφορντ, αναβλήθηκε εκτάκτως και τελευταία στιγμή, λόγω των αρκετών κρουσμάτων που εντοπίστηκαν στα μέλη των φιλοξενούμενων. Οπως και ο αγώνας της Λέστερ με την Τότεναμ δεν θα πραγματοποιηθεί.

Three more Chelsea first-team stars have tested positive for Covid-19 ahead of their clash with Everton today, GOAL can reveal.



There has been no indication as yet that the match will be postponed. pic.twitter.com/8lkkCValma