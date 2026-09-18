Από το κακό στο χειρότερο η Τσέλσι, που ηττήθηκε 3-0 εκτός έδρας από την εξαιρετική Μπρέντφορντ.

Τρίτη συνεχόμενη αγωνιστική χωρίς νίκη στην Premier League για την Τσέλσι, που μετά την γκέλα από τη Χαλ, έχασε με το βαρύ 3-0 εκτός έδρας από την εντυπωσιακή Μπρέντφορντ και δείχνει πως ο Τσάμπι Αλόνσο έχει πολλή δουλειά ακόμη μπροστά του...

Η ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου βρήκε τις δύο ομάδες ισόπαλες, χωρίς τέρματα, με τους Μπλε να έχουν μπει καλύτερα στο ματς, πριν καταφέρουν οι γηπεδούχοι να εξισορροπήσουν την κατάσταση.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε σε αντίστοιχο μοτίβο, εντούτοις όλα άλλαξαν στο 59ο λεπτό, όταν ο Ντάμσγκααρντ εκτέλεσε το κόρνερ, ο Γιάρμολουκ πήρε την κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι και ο Άντονι από κοντά έδωσε το προβάδισμα στις Μέλισσες!

Η Τσέλσι είχε χρόνο για να απαντήσει ωστόσο όχι μόνο δεν το έπραξε, αλλά είδε και τον Τιάγκο να σκοράρει από κοντά μετά από επέμβαση του Μαρτίνες σε τετ α τετ στο 83ο λεπτό και να σφραγίζει τη νίκη των γηπεδούχων, πριν ο Καρβάλιο βάλει το κερασάκι στην τούρτα με κοντινή προσπάθεια στις καθυστερήσεις, γράφοντας το τελικό 3-0.