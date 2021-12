Times: «Μόλις το 68% των ποδοσφαιριστών της Premier League είναι πλήρως εμβολιασμένοι»

Σύμφωνα με έρευνα των Times μόλις το 68% των παικτών της Premier League, είναι πλήρως εμβολιασμένοι, ενώ το 25% των ποδοσφαιριστών της EFL είναι αρνητές του εμβολίου.

Ο κορονοϊός βρίσκεται σε έξαρση στην Αγγλία με αρκετά κλαμπ της Premier League να έχουν «χτυπηθεί». Σε αυτό το γκρουπ βρίσκονται η Τσέλσι, η Τότεναμ, η Λέστερ, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ , η Μπρέντφορντ και η Νόριτς, ενώ πέντε παιχνιδιά του πρωταθλήματος έχουν οδηγηθεί σε αναβολή λόγω κρουσμάτων. Θυμίζουμε πως λόγω της κατάστασης πέντε ομάδες έχουν ζητήσει την αναβολή του πρωταθλήματος μέχρι τις 15 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με τους «Times» στο αγγλικό πρωτάθλημα υπάρχει θέμα με τους ανεμβολίαστους ποδοσφαιριστές, καθώς μόλις το 68% από τις 20 ομάδες είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Πρόβλημα στο αγγλικό ποδόσφαιρο και στις τρεις επαγγελματικές κατηγορίες της EFL, καθώς το 25% των ποδοσφαιριστών των 69 ομάδων δηλώνουν αρνητές του εμβολίου.

NEW: Unvaccinated players 'causing disproportionate problems' in PL's Covid crisis. Latest figures show only 68% double-jabbed. In EFL 25% say no intention of being vaccinated. Contrast with La Liga where 92.8% vaccinated PLUS 4.3% with antibodies. Story: https://t.co/PC1QZZlyga

Breaking: EFL say 25% of players do not intend to get a vaccine.

Latest vaccine data for November: 75% of players across the EFL have had at least one jab or intend to be vaccinated. Double vaccinated players total 59%, 16% are set to get the jab, while 25% of players will not.