Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Αναβλήθηκε και το ματς με τη Μπράιτον

Η έξαρση της Covid -19 στο «Όλντ Τράφορντ» δεν άφησε άλλη επιλογή στην Premier League, η οποία ανακοίνωσε την αναβολή του Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Μπράιτον που ήταν προγραμματισμένο για τις 18 Δεκεμβρίου.

Αναβολή και στο Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Μπράιτον! Ο αριθμός των κρουσμάτων κορονοϊού παραμένει στα ύψη στο «Όλντ Τράφορντ», η ανησυχία χτύπησε κόκκινο εντός των Κόκκινων Διάβολων και τελικά το αίτημά τους να αναβληθεί και ο αγώνας απέναντι στους Γλάρους έγινε αποδεκτό.

Η Premier League άλλωστε δεν μπορούσε να παραβλέψει το γεγονός πως τα αποδυτήρια στη Γιουνάιτεντ αποτελούν υγειονομική «βόμβα» με 19 (!) κρούσματα και τελικά αποφάσισε την οριστική μετάθεση του αγώνα σε διαφορετική ημερομηνία.

Υπενθυμίζεται πως αυτή είναι η δεύτερη σερί αναμέτρηση για τους Κόκκινους Διάβολους που τελικά δεν θα πραγματοποιηθεί στην ώρα του, καθώς η έξαρση της Covid-19 είχε οδηγήσει και στη αναβολή του ματς κόντρα στη Μπρέντφορντ.

Σε ανακοίνωση πάντως που εξέδωσε η Premier League έκανε σαφές πως για την ώρα δεν υπάρχουν σκέψεις για αλλαγές στο γενικό πρόγραμμα ή στον τρόπο διεξαγωγής των αγώνων, παρά το γεγονός πως οι αναβληθείσες αναμετρήσεις στην Αγγλία τις τελευταίες εβδομάδες έχουν φτάσει τις πέντε!

Manchester United’s fixture against Brighton & Hove Albion this weekend has been postponed by the #PL Board today



It is the League’s intention to continue its current fixture schedule where safely possible



