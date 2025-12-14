Ο προπονητής της Τσέλσι, Ένζο Μαρέσκα, προχώρησε σε μία προσωπική εξομολόγηση μετά την νίκη της Τσέλσι επί της Έβερτον.

Η Τσέλσι υποδέχθηκε χθες (13/12) στο «Stamford Bridge» την Έβερτον στα πλαίσια της 16ης αγωνιστικής της Premier League και επικράτησε με 2-0 χάρη στα γκολ των Πάλμερ και Γκουστό στο 21ο και το 45ο λεπτό αντίστοιχα.

Στην συνέντευξη Τύπου μετά την λήξη της αναμέτρησης, ο Ένζο Μαρέσκα αποκάλυψε προς έκπληξη όλων την απογοήτευσή του τις δύο προηγούμενες ημέρες στον σύλλογο και πιο συγκεκριμένα από την ήττα κόντρα στην Αταλάντα στο Μπέργκαμο για την League Phase του Champions League και μετά.

«Ο τρόπος με τον οποίο οι παίκτες θέλουν να μάθουν ήταν φανταστικός και αυτός είναι ο λόγος που τους επαινώ, γιατί με τόσα πολλά προβλήματα, τα πάνε πολύ καλά μετά από μια περίπλοκη εβδομάδα. Οι τελευταίες 48 ώρες ήταν οι χειρότερες από τότε που ήρθα στην Τσέλσι. Είχα την αίσθηση ότι παρά πολλοί άνθρωποι σταμάτησαν να μας υποστηρίζουν μετά τον αγώνα με την Άρσεναλ».

Όταν ρωτήθηκε αν εννοούσε τους ανθρώπους στο εσωτερικό της ομάδας, απάντησε: «Γενικά. Γενικά», πριν διευκρινίσει το αν απευθυνόταν στους οπαδούς ή στα μέσα ενημέρωσης: «Αγαπώ τους οπαδούς και είμαστε πολύ χαρούμενοι με αυτούς».

Ο Μαρέσκα τόνισε επίσης τα προβλήματα τραυματισμών και τιμωριών της Τσέλσι, επισημαίνοντας ότι αγωνίζονταν χωρίς τον αστέρα της ομάδας τους, Κόουλ Πάλμερ για ένα μεγάλο μέρος της σεζόν, καθώς και ότι έχασαν τον βασικό μέσο Μοϊσές Καϊσέδο με αποκλεισμό τριών αγώνων , αλλά και τον επιθετικό Λίαμ Ντελάπ με δύο σοβαρούς τραυματισμούς.

«Επαινώ πραγματικά τους παίκτες και την ομάδα μου, επειδή από τα 16 παιχνίδια που παίξαμε στο πρωτάθλημα τα πέντε από αυτά ήταν χωρίς τον Μοϊσές Καϊσέδο, 11 από αυτά χωρίς τον Κόουλ Πάλμερ και σχεδόν όλα χωρίς τον Λίαμ Ντελάπ».

«Και αυτή η ομάδα, ανεξάρτητα από το ποιος παίζει, τα πάει φανταστικά. Σήμερα ήταν το πέμπτο παιχνίδι μας μέσα σε 12 ημέρες, οπότε σίγουρα όταν βλέπεις τον Κόουλ Πάλμερ να είναι μαζί μας νιώθουμε μία ασφάλεια. Έχουμε πει πολλές φορές ότι είναι ο καλύτερός μας παίκτης, αλλά παίζουμε σχεδόν όλη τη σεζόν χωρίς τον καλύτερό μας παίκτη», συμπλήρωσε ο Ιταλός τεχνικός.

Μετά και από την χθεσινή της νίκη κόντρα στα «ζαχαρωτά», η Τσέλσι «σκαρφάλωσε» στην τέταρτη θέση του βαθμολογικού πίνακα της Premier League με 28 βαθμούς, στο -2 από την τρίτη Άστον Βίλα, και την επόμενη εβδομάδα θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Νιούκαστλ, με το 2025 να τελειώνει για τους «μπλε» του Λονδίνου με δύο εντός έδρας αναμετρήσεις εναντίον της Βίλα και της Μπόρνμουθ