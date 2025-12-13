Χάρη σε δύο γκολ του Εκιτικέ η Λίβερπουλ «λύγισε» την Μπράιτον (2-0) και χαμογέλασε ξανά στην Premier League, πλησιάζοντας στην τετράδα. Εκεί ανέβηκε η Τσέλσι, που νίκησε την Έβερτον με το ίδιο σκορ.

Το «Άνφιλντ» τραγούδησε και για τον Άρνε Σλοτ και για τον Μοχάμεντ Σαλάχ που επέστρεψε στη δράση, η Λίβερπουλ έπαιξε σαν Πρωταθλήτρια και έστω και για 90 λεπτά έδειξε να βγαίνει από την... κρίση και το δράμα των τελευταίων ημερών. Μετά τη νίκη επί της Ίντερ στο Champions League, οι Reds επέστρεψαν στα τρίποντα και στην Premier League.

Και το έκαναν εν πολλοίς χάρη στον Ούγκο Εκιτικέ που με δύο γκολ μετουσίωσε σε βαθμούς την καλή - τουλάχιστον στην επίθεση - εμφάνιση της ομάδας απέναντι στην Μπράιτον. Έτσι η Λίβερπουλ ανέβηκε στην 6η θέση της Premier League, στο -2 από την τετράδα. Έχασαν έδαφος οι Γλάροι, για τους οποίους πέρασε στο ματς ως αλλαγή ο Μπάμπης Κωστούλας στο 82ο λεπτό.

Δεν θα μπορούσαν να ονειρευτούν καλύτερο ξεκίνημα στο παιχνίδι οι γηπεδούχοι. Μόλις στα... 46 δευτερόλεπτα άλλωστε , μετά από πίεση ψηλά, είδαν την μπάλα να πέφτει στα πόδια του Εκιτικέ στην καρδιά της περιοχής και αυτόν να τη στέλνει με τρομερό τελείωμα στα δίχτυα. Το άγχος έφυγε από το «Άνφιλντ» όμως η Μπράιτον επιχείρησε να το επαναφέρει. Στο 12' το σουτ του Μίντε πέρασε λίγο άουτ και δύο λεπτά μετά ο Άλισον με εξαιρετική επέμβαση με τα πόδια σταμάτησε τον Γκόμες στο τετ α τετ.

Έκτοτε ωστόσο, και μετά την είσοδο του Σαλάχ στο 25' εξαιτίας του τραυματισμού του Γκόμεζ, οι Reds πήραν για τα καλά τα ηνία του ματς και με πιο δραστήριο τον Εκιτικέ έψαξαν το δεύτερο γκολ. Ο Γάλλος απείλησε ήταν μόνιμη πηγή κινδύνων και φλέρταρε με την ντοπιέτα σε τουλάχιστον δύο περιπτώσεις.

Και αυτή δεν θα αργούσε να έρθει. Η Μπράιτον μπήκε με ορμή στο δεύτερο μέρος και άγγιξε το γκολ με Γκόμες (που αστόχησε προ κενής εστίας) και Γκρούντα και λίγο μετά ο Εκιτικέ τής... έδειξε πώς γίνεται. Στο 60' έμεινε αμαρκάριστος στην περιοχή μετά το κόρνερ του Σαλάχ και με άψογη κεφαλιά διπλασίασε τόσο τα δικά του τέρματα όσο και της ομάδας του.

Η Μπράιτον το... πάλεψε, προσπάθησε να μπει ξανά στο ματς αλλά τα τελειώματα των παικτών της δεν της το επέτρεψαν και η Λίβερπουλ με σχετική άνεση προστάτευσε το προβάδισμά της και έφτασε στο πολύ σημαντικό τρίποντο.

«Αντίδοτο» τετράδας η Τσέλσι

Πολύτιμη νίκη μπόρεσε να πάρε και η Τσέλσι, που επίσης χαμογέλασε ξανά, επιστρέφοντας στα τρίποντα μετά από τρία παιχνίδια στην Premier League. Οι Μπλε δίχως καν να... ιδρώσουν επικράτησαν 2-0 της Έβερτον στο Λονδίνο και πάτησαν και πάλι στην πρώτη τετράδα του πρωταθλήματος.

Η ομάδα του Μαρέσκα ήταν καλύτερη εξ αρχής και φρόντισε να... ξεμπερδέψει από το ημίχρονο. Στο 21ο λεπτό ο Γκουστό βρήκε ωραία τον Πάλμερ στην περιοχή κι αυτός με άψογο τελείωμα συνδύασε την επιστροφή του στην αρχική ενδεκάδα με γκολ και άνοιξε το σκορ. Στο 45+4' ο Γάλλος από... σερβιτόρος έγινε εκτελεστής και κλείδωσε με συνοπτικές διαδικασίες τη νίκη της Τσέλσι.