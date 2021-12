Θαυμαστές του Ρονάλντο είπαν ότι ο Μέσι έκλεψε την Χρυσή Μπάλα και ο Πορτογάλος συμφώνησε

Σάλος προκλήθηκε με το σχόλιο του Κριστιάνο Ρονάλντο σε μια ανάρτηση ενός λογαριασμού οπαδών του στο Instagram, το οποίο έλεγε ότι ο Λιονέλ Μέσι «έκλεψε» την Χρυσή Μπάλα.

Ο Πορτογάλος αστέρας επέλεξε να μην παρευρεθεί στην επίσημη τελετή στο «Théâtre du Châtelet» του Παρισιού για την Χρυσή Μπάλα. Μάλιστα, ο ίδιος εξήγησε τους λόγους για τους οποίους πήρε τη συγκεκριμένη απόφαση, κατηγορώντας για ψευδείς δηλώσεις τον Γάλλο δημοσιογράφο και διευθυντή του France Football, Πασκάλ Φερέ ο οποίος είχε πει πως «μοναδικός του στόχος είναι να ξεπεράσει σε Χρυσές Μπάλες τον Λιονέλ Μέσι».

Βέβαια, σε παλαιότερη του συνέντευξη είχε τονίσει ότι μέχρι το τέλος της καριέρας του, επιθυμία του είναι να κατακτήσει τις περισσότερες Χρυσές Μπάλες στην ιστορία του ποδοσφαίρου και παράλληλα να ξεπεράσει τον Λιονέλ Μέσι, επιβεβαιώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα λεγόμενα του Γάλλου δημοσιογράφου και διευθυντή του France Football.

Πάντως ο Κριστιάνο δεν φαίνεται ότι έχει πάρει με καλό μάτι την κατάκτηση της έβδομης Χρυσής Μπάλας του Μέσι κι αυτό διότι σε έναν λογαριασμό οπαδών του στο Instagram, σχολίασε ότι ο Αργεντινός επιθετικός της Παρί Σεν Ζερμέν έκλεψε το βραβείο. Μάλιστα, δεν δίστασε να πει ότι ο ίδιος θα έπρεπε να είχε κερδίσει το φετινό βραβείο.

Ο Ρονάλντο σχολίασε από κάτω «γεγονότα», ωστόσο λίγα λεπτά αργότερα, η ανάρτηση αλλά και ο λογαριασμός των οπαδών του στο Instagram, διαγράφηκαν. Ωστόσο, αρκετοί ήταν αυτοί οι οποίοι πρόλαβαν να αποθηκεύσουν το συγκεκριμένο σχόλιο του 36χρονου επιθετικού της Γιουνάιτεντ.

Cristiano Ronaldo commented "Facts" under the post saying Messi didn't deserved the Ballon d'Or, shows his poor mentality and his obsession to surpass Messi, it also shows why his fan base is this toxic against Messi. #Messi 🐐👽 pic.twitter.com/rCjxMbFAmW