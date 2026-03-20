Στα υπόψιν της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για το καλοκαίρι βρίσκεται βρίσκεται ο Μπρούνο Γκιμαράες, καθώς οι Κόκκινοι Διάβολοι εξετάζουν επιλογές ενίσχυσης της μεσαίας γραμμής.

Το καλοκαίρι πλησιάζει και ήδη οι κορυφαίοι σύλλογοι καταστρώνουν τα πλάνα τους για τις προσθαφαιρέσεις που θα πραγματοποιηθούν εντός της θερινής μεταγραφικής περιόδου.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πλέον έχει... αστεράτες βλέψεις χάρη στην εντυπωσιακή πορεία που διαγράφει με τον Μάικλ Κάρικ στον πάγκο της ομάδας και ήδη έχει ξεχωρίσει τους πρώτους της στόχους.

Σύμφωνα με την «AS», ο Μπρούνο Γκιμαράες της Νιούκαστλ βρίσκεται ψηλά στη λίστα των Κόκκινων Διάβολων για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής και δεν αποκλείεται να υπάρξουν επαφές λίαν συντόμως μεταξύ των δυο πλευρών.

Αυτή πάντως δεν είναι η πρώτη φορά που το όνομα του Βραζιλιάνου έχει συνδεθεί με το ρεπορτάζ των Κόκκινων Διάβολων, καθώς και στο παρελθόν δημοσιεύματα από την Αγγλία τόνιζαν πως οι εμφανίσεις του στην Premier League είχαν τραβήξει το ενδιαφέρον της Γιουνάιτεντ.

Τη φετινή σεζόν ο Γκιμαράες παραμένει βασικό γρανάζι στα πλάνα της Νιούκαστλ, με απολογισμό εννιά γκολ και επτά ασίστ σε 35 συμμετοχές.