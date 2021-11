Ρονάλντο: Είχε παραδεχθεί ότι θέλει να ξεπεράσει σε κατακτήσεις Χρυσής Μπάλας τον Μέσι (vid)

Σε παλαιότερη συνέντευξή του ο Κριστιάνο Ρονάλντο είχε παραδεχθεί ότι στόχος του μέχρι το τέλος της καριέρας του είναι να κατακτήσει τις περισσότερες Χρυσές Μπάλες στην ιστορία του ποδοσφαίρου, επιβεβαιώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα λεγόμενα του Γάλλου δημοσιογράφου και διευθυντή του France Football.

Ο Πορτογάλος αστέρας επέλεξε να μην παρευρεθεί στην επίσημη τελετή στο «Théâtre du Châtelet» του Παρισιού για την Χρυσή Μπάλα. Μάλιστα, ο ίδιος εξήγησε τους λόγους για τους οποίους πήρε τη συγκεκριμένη απόφαση, κατηγορώντας για ψευδείς δηλώσεις τον Γάλλο δημοσιογράφο και διευθυντή του France Football, Πασκάλ Φερέ ο οποίος είχε πει πως «μοναδικός του στόχος είναι να ξεπεράσει σε Χρυσές Μπάλες τον Λιονέλ Μέσι».

Ωστόσο, γυρνώντας τον χρόνο πίσω και συγκεκριμένα το 2019, ο Κριστιάνο σε συνέντευξή του είχε επιβεβαιώσει τα τωρινά λεγόμενα του Φερέ, καθώς είχε τονίσει ότι μέχρι το τέλος της καριέρας του, επιθυμία του είναι να κατακτήσει τις περισσότερες Χρυσές Μπάλες στην ιστορία του ποδοσφαίρου και παράλληλα να ξεπεράσει τον Λιονέλ Μέσι.

«Τις περισσότερες Χρυσές Μπάλες στην ιστορία του ποδοσφαίρου. «Θα μου άρεσε και νομίζω ότι το αξίζω. Ο Μέσι είναι ένας φανταστικός τύπος και φανταστικός παίκτης, αλλά πιστεύω ότι αφού κερδίσω έξι ή επτά ή οκτώ θα είμαι πάνω του», είχε πει χαρακτηριστικά.

Για την ιστορία πάντως ο 36χρονος επιθετικός της Γιουνάιτεντ και κάτοχος των πέντε βραβείων τερμάτισε στην έκτη θέση για τη Χρυσή Μπάλα κι έμεινε για πρώτη φορά εκτός Top-5 μετά το 2010.

Ronaldo told Piers Morgan he wanted more Ballon d’Or than Messi. So, anybody will believe that he also said the same thing to Pascal Ferré. pic.twitter.com/Q7sCHkO95F