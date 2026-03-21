Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μπορεί να προηγήθηκε δυο φορές, όμως η Μπόρνμουθ έβρισκε τις λύσεις σε ένα τρελό δεύτερο μέρος και της έκοψε τη φόρα με το χορταστικό 2-2.

Ένα ακόμη εκτός έδρας ματς αποδείχθηκε ναρκοπέδιο για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Τι κι αν προηγήθηκε άλλωστε δυο φορές, η Μπόρνμουθ δεν έλεγε να λυγίσει.... Κι ένα εντυπωσιακό εικοσάλεπτο στο δεύτερο μέρος με καρέ τερμάτων διαμόρφωσε την εικόνα του αγώνα. Με μοιραίο τον Μαγκουάιρ που αποβλήθηκε στο 78΄, οι Κόκκινοι Διάβολοι πέταξαν δυο βαθμούς με το τελικό 2-2 απέναντι στα Κεράσια κι απέτυχαν να διατηρήσουν ασφαλές προβάδισμα για την κατάληψη της 3ης θέσης.

Η Γιουνάιτεντ πάντως μπήκε με αρκετή αυτοπεποίθηση στην αναμέτρηση και απείλησε για πρώτη φορά μόλις στο 5΄, όταν ο Πέτροβιτς απέκρουσε με υπερένταση το δυνατό σουτ του Κασεμίρο. Έξι λεπτά αργότερα ο γκολκίπερ της Μπόρνμουθ δήλωσε και πάλι παρών σε νέα προσπάθεια του Κούνια, κρατώντας τη Γιουνάιτεντ μακριά από τα δίχτυα του.

Στο 22΄ήταν η σειρά του Λάμενς να πέσει στη γωνία του και να διώξει ένα μακρινό σουτ του Ράγιαν σε ένα πρώτο εικοσάλεπτο με καταιγιστικό ρυθμό και με τη Γιουνάιτεντ να κρατάει τα ηνία. Μια συνθήκη που λίγο έλειψε να καρποφορήσει στο 35΄, όμως ο Πέτροβιτς απέκρουσε με τα πόδια το βολέ του αμαρκάριστου Μπρούνο στην επέμβαση του αγώνα.

Τρελό εικοσάλεπτο με καρέ τερμάτων

Στο 61΄ωστόσο η Γιουνάιτεντ βρήκε επιτέλους τον τρόπο για να τον νικήσει. Ο Χιμένες έκανε πέναλτι στον Κούνια και ο Μπρούνο ευστόχησε από την άσπρη βούλα για το προβάδισμα των φιλοξενούμενων. Το πρώτο γκολ στον αγώνα ωστόσο έδωσε το έναυσμα για τα υπόλοιπα, σε ένα τρελό ξέσπασμα είκοσι λεπτών. Αρχικά στο 67΄η Μπόρνμουθ ισοφάρισε με όμορφο πλασέ του Κρίστι στη γωνία από το ύψος της περιοχής, όμως η Γιουνάιτεντ δεν άργησε να ξαναπάρει το προβάδισμα.

Τρία λεπτά αργότερα κι έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του Μπρούνο, ο Σένεσι βρήκε τη μπάλα με το κεφάλι, εκείνη κόντραρε πάνω στον Χιλ και κατέληξε στα δίχτυα της ομάδας του. Τα Κεράσια βγήκαν με μανία στην επίθεση για να ψάξουν ξανά την ισοφάριση, την άγγιξαν με κεραυνό του Σκοτ που τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι στο 76΄και την βρήκαν τελικά λίγο αργότερα.

Στο 78΄συγκεκριμένα ο Μαγκουάιρ ανέτρεψε τον Εβανίλσον στην περιοχή ενώ ο τελευταίος ετοιμαζόταν να εκτελέσει τον Λάμενς, αντίκρισε την απευθείας κόκκινη κι έδωσε την ευκαιρία στον Κρουπί να γράψει το 2-2 από το σημείο του πέναλτι. Οι γηπεδούχοι έψαξαν την ανατροπή με παίκτη παραπάνω, όμως το τελευταίο σπριντ του αγώνα κινήθηκε σε χαμηλό τέμπο με το σκορ να παραμένει στην ισορροπία μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Μπόρνμουθ (Άντονι Ιραόλα): Πέτροβιτς, Χιμένες (73΄Σμιθ), Χιλ, Σένεσι, Τρουφέρ, Κρίστι (73΄Κρουπί), Σκοτ, Αντλί (73΄Μπρουκς), Ραγιάν (87΄Ντόουκ), Ταβερνιέ, Εβανίλσον

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Μάικλ Κάρικ): Λάμενς, Νταλότ, Γιορό, Μαγκουάιρ, Σο, Κασεμίρο (82΄Ουγκάρτε), Μαϊνού, Ντιαλό (90΄+6΄Μάουντ), Κούνια (82΄Χέβεν), Μπρούνο Φερνάντες, Μπουμό (71΄Σέσκο)