Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Έκανε αρνητικό ρεκόρ 40 ετών
Τι κι αν πήρε το προβάδισμα και λίγα λεπτά αργότερα εξασφάλισε και αριθμητικό πλεονέκτημα; Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τα έκανε εκ νέου μούσκεμα και κόλλησε στο 1-1 με την Τότεναμ στο Ολντ Τράφορντ, μένοντας έτσι στους έξι βαθμούς σε ισάριθμες αγωνιστικές στην Premier League.
Μία συγκομιδή που αποτελεί τη χειρότερη σε αυτό το σημείο της σεζόν μετά από 40 ολόκληρα χρόνια και το 1986, όταν οι Κόκκινοι Διάβολοι είχαν μόλις τέσσερις βαθμούς στα πρώτα έξι ματς, με αποτέλεσμα αρχές Νοεμβρίου να απολυθεί ο Ρον Άτκινσον.
Τον Big Ron είχε αντικαταστήσει ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, με τη συνέχεια να είναι, ασφαλώς γνωστή, καθώς ο Σκωτσέζος άλλαξε την ιστορία του συλλόγου, οδηγώντας τον στην κατάκτηση δεκάδων τίτλων μέσα στα επόμενα 27 χρόνια.
Manchester United have made their worst league start in 40 years after drawing 1-1 with Tottenham 😳🔴 https://t.co/nRlGZbk4OK— Football on TNT Sports (@footballontnt) October 10, 2026
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