Με γκολ του Σολάνκε στο 90+2', η Τότεναμ των δέκα παικτών απέδρασε με τον βαθμό της ισοπαλίας από το Ολντ Τράφορντ, κάνοντας χαλάστρα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Η επτάψυχη Τότεναμ έφυγε αλώβητη από το Ολντ Τράφορντ, καθώς παρότι έπαιζε με δέκα παίκτες, ισοφάρισε σε 1-1 τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων και έδειξε σφυγμό, αν και παραμένει στην τελευταία τριάδα της βαθμολογίας της Premier League.

Οι Λονδρέζοι μπήκαν πολύ καλύτερα στο ματς και ήλεγχαν την κατάσταση στο πρώτο σκέλος του πρώτου μέρους, με τον Λάμενς να σταματά τον Σολάνκε μετά από μεγάλο αμυντικό λάθος στο τρίτο λεπτό και το σουτ του Κουντούς στο 21' να περνάει λίγο άουτ. Οι Κόκκινοι Διάβολοι κατόρθωσαν να εξισορροπήσουν την κατάσταση μετά το μισάωρο, με το σουτ του Ντιαλό που μπλόκαρε ο Κίνσκι στο 34' να αποτελεί τη μοναδική αξιόλογη στιγμή τους πριν την ανάπαυλα.

Οι Spurs μπήκαν δυνατά και στο δεύτερο μέρος, με τον Σολάνκε να αστοχεί από πλεονεκτική θέση στο 51'. Οι γηπεδούχοι κέρδισαν μέτρα σταδιακά και είχαν διαγώνιο σουτ άουτ με τον Φερνάντες στο 63', ενώ έξι λεπτά αργότερα ο Σάβιο είδε το σουτ του να κοντράρει και να φεύγει πάνω από τα δοκάρια.

Στο 73', εντέλει, ήρθε το γκολ για τη Γιουνάιτεντ, με τον Μπούμο να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα με σουτ από τα αριστερά, ενώ έξι λεπτά πιο μετά ήρθε η αποβολή του Μπεντανκούρ μετά από... μανούρα με τον Σο να βάλει ακόμα πιο δύσκολα στους Λονδρέζους. Ο Κίνσκι απέτρεψε το 2-0 σε τετ α τετ με τον Μπούμο στο 85' και στο 90+2' ήρθε από το πουθενά η ισοφάριση, με τον Σολάνκε να σκοράρει με κεφαλιά και να λυτρώνει την Τότεναμ!