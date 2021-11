Μαντσίνι: Απέρριψε πρόταση της Γιουνάιτεντ για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της

Αρνητική ήταν η απάντηση που έλαβαν οι άνθρωποι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από τον Ρομπέρτο Μαντσίνι στην πρόταση που του έκαναν για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Μετά το τέλος του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ από την τεχνική ηγεσία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, οι ιθύνοντες του αγγλικού συλλόγου ξεκίνησαν την αναζήτηση για την αντικατάστασή του.

Στο ματς με την Βιγιαρεάλ οι «κόκκινοι διάβολοι» πορεύτηκαν με υπηρεσιακό προπονητή τον Μάικλ Κάρικ, ωστόσο όλα δείχνουν ότι οι ιθύνοντες του συλλόγου επιθυμούν άμεσα νέο προπονητή.

Μερικά από τα ονόματα που εξετάζονται είναι αυτό του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο, ο οποίος φαίνεται να έχει το προβάδισμα αυτή τη στιγμή για να κάτσει στον πάγκο της Γιουνάιτεντ, αλλά κι εκείνο του Ερνέστο Βαλβέρδε.

Πριν από μερικές ημέρες πάντως, η διοίκηση της αγγλικής ομάδας χτύπησε την πόρτα του Ρομπέρτο Μαντσίνι, για να συζητήσουν το ενδεχόμενο συνεργασίας τους. Ωστόσο, ο Ιταλός τεχνικός απάντησε αρνητικά στην πρόταση που του κατέθεσαν, μιας και όπως τους τόνισε, προτεραιότητά του αυτή τη στιγμή είναι να οδηγήσει την «Σκουάντρα Ατζούρα» στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

TRUE✅ @ManUtd contacted Roberto Mancini for the job as new manager. Mancini said NO ❌ he said it is his duty to qualify with Italy for the world cup pic.twitter.com/LVUW0zUnXk