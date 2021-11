Γιουνάιτεντ: Ανακοίνωσε κι επίσημα το «διαζύγιο» με τον Σόλσκιερ!

Ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ αποτελεί κι επίσημα παρελθόν μετά την ντροπιαστική ήττα που υπέστη η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από την Γουότφορντ με 4-1. Ο Μάικλ Κάρικ αναλαμβάνει χρέη υπηρεσιακού προπονητή. Σε πρώτο πλάνο ο Ζιντάν.

Μετά τη νέα ήττα της Γιουνάιτεντ από την Γουότφορντ (4-1), η διοίκηση του συλλόγου, ύστερα από πέντε ώρες έκτακτης σύσκεψης, πήρε την απόφαση να απομακρύνει από τον πάγκο τον Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ.

Οι ιθύνοντες του συλλόγου είναι αποφασισμένοι άμεσα να αρχίσουν μία νέα εποχή, αυτή του Ζινεντίν Ζιντάν. Αλλωστε, το τελευταίο διάστημα το όνομά του Γάλλου τεχνικού έχει συνδεθεί με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Τα εμπόδια όμως για να προχωρήσει η υπόθεση του 49χρονου προπονητή είναι πολλά. Βασικότερο όλων οι απολαβές του μιας και σύμφωνα με δημοσιεύματα ο Ζιντάν απαιτεί 10 εκατομμύρια ευρώ ετησίως για να αναλάβει τα ηνία των «κόκκινων διαβόλων».

Οσον αφορά τον Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ, το συναινετικό «διαζύγιο» αναμένεται να κοστίσει στην Γιουνάιτεντ περίπου 7,5 εκατομμύρια λίρες μιας και είχε υπογράψει επέκταση μέχρι το 2024, με οψιόν ανανέωσης για ακόμα έναν χρόνο. Το πρωί της Κυριακής (21/11) μάλιστα, ο Νορβηγός τεχνικός μετέβηκε στο προπονητικό κέντρο της ομάδας, για να αποχαιρετήσει τους παίκτες του και να υπογράψει το τέλος της συνεργασίας του με την ομάδα.

Ο Σόλσκιερ προσλήφθηκε ως μόνιμος προπονητής από τους «κόκκινους διαβόλους» τον Μάρτιο του 2019 και οδήγησε την ομάδα σε 78 νίκες, 33 ισοπαλίες και 38 ήττες. Η επική ανατροπή στο «Παρκ ντε Πρενς» κόντρα στην Παρί στο Champions League, οδήγησε τους ιθύνοντες του συλλόγου να του προσφέρουν τριετές συμβόλαιο και θέση μόνιμου προπονητή.

Εκείνη τη χρονιά η Γιουνάιτεντ κατέλαβε την 6η θέση στη βαθμολογία με 66 βαθμούς, όσους δηλαδή συγκέντρωσε και το 2019-2020 όταν τερμάτισε 3ος και επέστρεψε στο Champions League. Την περυσινή σεζόν η ομάδα έδειξε σημάδια βελτίωσης και κατάφερε να τερματίσει δεύτερη, πίσω από την Μάντσεστερ Σίτι.

Φέτος, όμως τα πράγματα δεν κύλησαν ιδανικά για τον Σόλσκιερ, μιας και σε 17 ματς στον πάγκο του συλλόγου, είχε 7 νίκες, 3 ισοπαλίες και 7 ήττες, με τελευταία αυτή από την Γουότφορντ. Ετσι, οι άνθρωποι της Γιουνάιτεντ δεν είχαν άλλη επιλογή από τον απομακρύνουν από την τεχνική ηγεσία.

Μετά το τέλος της με τον Σόλσκιερ, η διοίκηση επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε αναζήτηση νέου προπονητή, αλλά με προοπτική να αναλάβει τα ηνία μέχρι και το τέλος της σεζόν, ενώ παράλληλα θα πορευτεί με υπηρεσιακό προπονητή τον Μάικλ Κάρικ, ο οποίος για βοηθό θα έχει τον Ντάρεν Φλέτσερ.

