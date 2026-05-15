Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Προσέφερε στον Κάρικ συμβόλαιο μέχρι το 2028
Το Athletic έφερε στο φως τις λεπτομέρειες της πρότασης που κατέθεσε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στον Μάικλ Κάρικ, προκειμένου ο 44χρονος κόουτς να αναλάβει μόνιμα τα ηνία της ομάδας.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ τους, η διοίκηση προσφέρει στον Άγγλο τεχνικό ένα αρχικό συμβόλαιο διετούς διαρκείας, με οψιόν ανανέωσης για έναν επιπλέον χρόνο, γεγονός που μπορεί να τον κρατήσει στο «Ολντ Τράφορντ» μέχρι το 2029.
Οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν όταν ο ίδιος ο Τζιμ Ράτκλιφ έδωσε το πράσινο φως, ακολουθώντας την εισήγηση των Ομάρ Μπεράντα και Τζέισον Γουίλκοξ. Στόχος των δύο πλευρών είναι να επιτευχθεί συμφωνία πριν από το τελευταίο εντός έδρας ματς της σεζόν κόντρα στη Νότιγχαμ Φόρεστ την ερχόμενη Κυριακή.
Το πλάνο των Κόκκινων Διαβόλων προβλέπει πως θα συνεχίσει να βρίσκεται στην ομάδα και όλο το τεχνικό επιτελείο του Κάρικ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.