Σύμφωνα με το Athletic, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ προσέφερε διετές συμβόλαιο στον Μάικλ Κάρικ, με οψιόν ανανέωσής του για ακόμα έναν χρόνο.

Το Athletic έφερε στο φως τις λεπτομέρειες της πρότασης που κατέθεσε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στον Μάικλ Κάρικ, προκειμένου ο 44χρονος κόουτς να αναλάβει μόνιμα τα ηνία της ομάδας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ τους, η διοίκηση προσφέρει στον Άγγλο τεχνικό ένα αρχικό συμβόλαιο διετούς διαρκείας, με οψιόν ανανέωσης για έναν επιπλέον χρόνο, γεγονός που μπορεί να τον κρατήσει στο «Ολντ Τράφορντ» μέχρι το 2029.

Οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν όταν ο ίδιος ο Τζιμ Ράτκλιφ έδωσε το πράσινο φως, ακολουθώντας την εισήγηση των Ομάρ Μπεράντα και Τζέισον Γουίλκοξ. Στόχος των δύο πλευρών είναι να επιτευχθεί συμφωνία πριν από το τελευταίο εντός έδρας ματς της σεζόν κόντρα στη Νότιγχαμ Φόρεστ την ερχόμενη Κυριακή.

Το πλάνο των Κόκκινων Διαβόλων προβλέπει πως θα συνεχίσει να βρίσκεται στην ομάδα και όλο το τεχνικό επιτελείο του Κάρικ.