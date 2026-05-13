Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι έτοιμη να ξεκινήσει συζητήσεις με τον Μάικλ Κάρικ σχετικά με το ενδεχόμενο της παραμονής του Άγγλου στο «Όλντ Τράφορντ» και μετά το πέρας της τρέχουσας σεζόν.

Όπως μετέδωσε το Sky Sports, οι διεργασίες αυτές αναμένεται να δρομολογηθούν πριν από την τελευταία αγωνιστική της Premier League απέναντι στην Μπράιτον, στις 24/5.

Παρόλο που η διοίκηση του συλλόγου δεν έχει αποκλείσει οριστικά το ενδεχόμενο του να εξετάσει και κάποιον άλλον υποψήφιο, η πλειοψηφία των ανθρώπων της Γιουνάιτεντ έχει αποφασίσει πως ο Κάρικ είναι ο άνθρωπος με τον οποίο θέλουν να μιλήσουν πρώτα.

Έχοντας κερδίσει 10 από τα 15 παιχνίδια του μέχρι στιγμής στους Κόκκινους Διαβόλους, ο 44χρονος τεχνικός αποτελεί τον επικρατέστερο υποψήφιο για να αναλάβει καθήκοντα μόνιμα, με την ομάδα να είναι πλέον στην 3η θέση της βαθμολογίας.