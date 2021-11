Παρί: Ο Ποτσετίνο πλησιάζει στην Γιουνάιτεντ και ο Ζιντάν στους Παριζιάνους!

Ολο και πιο κοντά στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φαίνεται ότι είναι ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο, ο οποίος ετοιμάζει άμεσα βαλίτσες για την επιστροφή του στην Premier League. Ζινεντίν Ζιντάν ο διάδοχος του στην Παρί Σεν Ζερμέν.

Μετά το τέλος του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ από την τεχνική ηγεσία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, οι ιθύνοντες του αγγλικού συλλόγου ξεκίνησαν την αναζήτηση για την αντικατάστασή του. Ολα έδειχναν ότι οι «κόκκινοι διάβολοι» θα πορεύονταν μέχρι το τέλος της σεζόν, με υπηρεσιακό προπονητή τον Μάικλ Κάρικ, ωστόσο τα δεδομένα άλλαξαν.

Κι αυτό διότι η διοίκηση της Γιουνάιτεντ αναμένεται να χτυπήσει άμεσα την πόρτα της Παρί Σεν Ζερμέν, για τον Μαουρίτσιο Ποτσετίνο. Ο Αργεντινός τεχνικός δεν είναι ευτυχισμένος στην Παρί και είναι έτοιμος να αποχωρήσει από την γαλλική ομάδα, και το μόνο που μένει είναι να φτάσει στα γραφεία των Παριζιάνων, η επίσημη πρόταση από πλευράς Γιουνάιτεντ.

Οπως αναφέρει μάλιστα το «TalkSport», η Παρί είναι θετική στο ενδεχόμενο της αποχώρησης του, αρκεί οι «κόκκινοι διάβολοι» να καταβάλουν αποζημίωση των 10 εκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου ο Ποτσετίνο να μείνει ελεύθερος, καθώς το συμβόλαιό του λήγει το καλοκαίρι του 2023.

Ο 49χρονος Αργεντινός θα βρίσκεται στην Αγγλία, ενόψει της αναμέτρησης της Παρί με την Μάντσεστερ Σίτι για Champions League την Τετάρτη (24/11, 22:00) και δεν αποκλείεται μάλιστα να συναντηθεί με ιθύνοντες της Γιουνάιτεντ για να συζητήσουν το ενδεχόμενο συνεργασίας τους.

Οπως όλα δείχνουν και σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν στη Γαλλία, είναι θέμα χρόνου το «διαζύγιο» μεταξύ Μαουρίτσιο Ποτσετίνο και Παρί Σεν Ζερμέν. Από την πλευρά της πάντως, η ομάδα των Μέσι, Νεϊμάρ και Μπαπέ φαίνεται ότι έχει ξεκινήσει συζητήσεις με τον Ζινεντίν Ζιντάν για να αναλάβει τα ηνία του συλλόγου.

