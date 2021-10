Γιουνάιτεντ: Οπαδός εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο για να πανηγυρίσει μαζί με τον Ρονάλντο χωρίς να τον αντιληφθεί κανείς (vid)

Τη στιγμή που ο Κριστιάνο Ρονάλντο πανηγύριζε μαζί με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του, ένας οπαδός μπήκε... αθόρυβα στον αγωνιστικό χώρο του «Όλντ Τράφορντ» κι έγινε ένα με τους παίκτες της Γιουνάιτεντ.

Η Γιουνάιτεντ πήρε μια σπουδαία νίκη, απέναντι στην Βιγιαρεάλ (2-1) χάρη στον πολύτιμο, Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων και με αυτόν τον τρόπο έγραψε ιστορία στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Μετά την επίτευξη του τέρματος, ο 36χρονος επιθετικός έβγαλε τη φανέλα του κι έτρεξε προς το σημείο του κόρνερ για να πανηγυρίσει, μπροστά τους οπαδούς της ομάδας του. Πάνω στον πανικό και την τρέλα που επικρατούσε εκείνη τη στιγμή στο «Όλντ Τράφορντ», ένας φίλος των «κόκκινων διαβόλων», βρήκε την ευκαιρία να εισβάλει στον αγωνιστικό χώρο, χωρίς να τον αντιληφθεί κανένας από τους παίκτες της Γιουνάιτεντ και να πανηγυρίσει μαζί τους, το γκολ του Πορτογάλου αστέρα.

Μάλιστα, χρειάστηκαν αρκετά δευτερόλεπτα, προκειμένου να γίνει αντιληπτός από τους security του γηπέδου και να απομακρυνθεί στη συνέχεια από το τερέν του γηπέδου.

The fan celebrating with them I’m creasing pic.twitter.com/E6BSbfIV2S