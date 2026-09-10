Πρεμιέρα στο Champions League με μεγάλη νίκη για την Κόμο, που επικράτησε 4-1 της Λειψίας με σκόρερ Δουβίκα. Θρίαμβοι και για Μπάγερν Μονάχου, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Το παρθενικό ματς της Κόμο στο Champions League εξελίχτηκε σε σπουδαία νίκη, με την παρέα του Τάσου Δουβίκα, που σκόραρε, να σκορπίζει με 4-1 τη Λειψία εντός έδρας και να μπαίνει με το δεξί στα αστέρια!

Οι γηπεδούχοι μπήκαν φουριόζοι στο ματς και πέτυχαν το πρώτο τους ευρωπαϊκό γκολ με προσπάθεια του Μπατούρινα μέσα από την περιοχή στο 15ο λεπτό. Στο 38' δε, ο Δουβίκας διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του τελειώνοντας ιδανικά τη φάση μετά την κάθετη μπαλιά του σκόρερ του πρώτου τέρματος.

Η ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγας δεν έμεινε εκεί, με τον Ντιαό να ανεβάζει τον δείκτη του σκορ στο 3-0 με εξαιρετικό διαγώνιο σουτ στο 54'. Ακολούθησε η απάντηση των Κόκκινων Ταύρων, με τον Μαξίμοβιτς να μειώνει τέσσερα λεπτά αργότερα με υπέροχο σουτ από το ύψος της περιοχής και να δίνει ελπίδα στην ομάδα του. Ωστόσο, άλλη απάντηση από πλευράς Γερμανών δεν ήρθε, με τον Περόνε να διαμορφώνει το τελικό 4-1 στις καθυστερήσεις.

Μπάγερν Μονάχου - Μπόντο/Γκλιμτ 5-0

Γκολ και θέαμα για 45 λεπτά η Μπάγερν Μονάχου, η οποία διέλυσε με 5-0 την Μπόντο/Γκλιμτ σημειώνοντας όλα της τα τέρματα στο δεύτερο μέρος! Πολύ ισορροπημένο το πρώτο ημίχρονο, με τους δύο αντιπάλους να έχουν ελάχιστες ευκαιρίες να ανοίξουν το σκορ. Ο Μουσιάλα στο 40' έχασε μεγάλη ευκαιρία να βάλει μπροστά τους Βαυαρούς και έτσι οι δύο μεριές πήγαν ισόπαλες, χωρίς σκορ, στα αποδυτήρια.

Μετά την ανάπαυλα τα πράγματα άλλαξαν, με τον Μουσιάλα να στέλνει στο 47' την μπάλα στα δίχτυα, μετά την εξαιρετική πάσα του Κέιν. Ένα τέταρτο αργότερα στο 61' ο Άγγλος έβαλε το όνομα του στον πίνακα των σκόρερ. Ο Ολίσε εκτέλεσε με ακρίβεια ένα φάουλ, στέλνοντας την μπάλα στον διεθνή επιθετικό, ο οποίος με μία κεφαλιά εξ'επαφής διπλασίασε τα τέρματα για τη Μπάγερν. Στο 77' ο Ντέιβιντ με ένα εξαιρετικό σουτ έκανε το 3-0, με τον Ολίσε να αναλαμβάνει δράση στη συνέχεια και να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα με δύο τέρματα (83', 90+2').

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Σαμπάχ 4-0

Επιστροφή στο Champions League με τεσσάρα για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, που επικράτησε 4-0 της πρωτάρας Σαμπάχ του Βάλντας Νταμπράουσκας στο Ολντ Τράφορντ.

Οι Κόκκινοι Διάβολοι δεν είχαν όρεξη για παιχνίδια και καθάρισαν από το πρώτο ημίχρονο, με τον Κούνια να ανοίγει το σκορ στο 27' από κοντά μετά από μπαλιά του Ντόργκου. Το 2-0 ήρθε στο 42', με τον Φερνάντες να τελειώνει ιδανικά τη φάση μέσα από την περιοχή, ενώ τρία λεπτά αργότερα ο Σέσκο ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0 περνώντας και τον τερματοφύλακα πριν σκοράρει σε τετ α τετ.

Το δεύτερο μέρος είχε μετατραπεί έτσι σε τυπική διαδικασία, με τη Γιουνάιτεντ να φτάνει στο τελικό 4-0 στο 68' με κοντινή προσπάθεια του Μαρτίνες μετά από αναμπουμπούλα στην άμυνα των Αζέρων.

Σλάβια Πράγας - Λανς 2-3

Η Σλάβια Πράγας άγγιξε την πρώτη της νίκη στο Champions League μετά από 19 χρόνια αλλά δεν άντεξε, χάνοντας 3-2 εντός έδρας από τη Λανς με ασύλληπτη ανατροπή στο φινάλε. Παρότι έμειναν με δέκα παίκτες στο 49' λόγω αποβολής του Κονέτσνι, οι Τσέχοι άνοιξαν το σκορ δύο λεπτά αργότερα με τον Στουρμ, με τους Γάλλους να ισοφαρίζουν στο 73' με τον Σιμά.

Οι γηπεδούχοι δεν το έβαλαν κάτω και στο 88' ανέκτησαν το προβάδισμα, ξανά με γκολ του Στουρμ, όμως ακολούθησε... κατάρρευση, καθώς πρώτα ο Τοβέν ισοφάρισε στο 90+1' και εν συνεχεία ο Αγκιλάρ έκανε την ολική ανατροπή στο 90+3', αφήνοντας τη Σλάβια χωρίς βαθμό!